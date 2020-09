"Nu spun ca nu vreau sa fiu suspendat! A fost arbitraj smecheresc!" Contra il ATACA pe Avram dupa 1-1 cu Botosani! S-a certat cu arbitrii dupa meci

Contra nu e de acord cu mai multe dintre deciziile luate de brigada condusa de Marius Avram la meciul cu Botosani.

Dinamovistii ar fi vrut offside la faza din care s-a dat golul de 0-1 si un penalty pentru un fault asupra lui Fabbrini. Contra a fost vehement pe margine atat in timpul partidei, cat si la final, cand s-a certat cu arbitrii. In timpul jocului, antrenorul a fost avertizat. A primit galben de la Marius Avram dupa o discutie mai tare cu al 4-lea oficial.

"Nu vreau sa vorbesc de arbitraj, nu vreau sa fiu suspendat. Sunt specialisti la emisiuni. Mi s-a parut un arbitraj smecheresc, sa zic asa. Toti avem zile mai putin bune. Imi felicit jucatorii pentru cum au abordat acest meci. Botosaniul e foarte ofensiv, are jucatori care te pot pune in dificultate. Am dominat toata repriza a doua. Nu am avut liniste in ultimii 25-30 de metri ca sa fructificam sansele. Fizic, mai avem de lucrat mult, asta se vede la anumiti jucatori. In plin campionat, e imposibil sa-i aduci la un anumit nivel in doar 3 zile. Cel mai bun antrenament este jocul in sine, de aia vreau ca fiecare sa joace cat mai mult", a spus Contra la Digisport.