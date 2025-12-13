Emirates va fi gazda meciului Arsenal - Wolves. În cazul unei victorii, ”tunarii” își pot mări avantajul față de ocupanta locului secund, Manchester City, cel puțin temporar, la cinci lungimi!



Partida va conta pentru etapa #16 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate în România pe platforma VOYO până în 2028.



Arsenal - Wolves, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Tunarii par de neoprit în actuala stagiune



Ultima întâlnire dintre cele două cluburi a avut loc în ianuarie 2025 și s-a încheiat 1-0 pentru Arsenal în deplasare, pe Molineux Stadium din Wolverhampton.



În clasament, gazdele ocupă primul loc cu 33 de puncte. 10 victorii, trei rezultate de egalitate și două înfrângeri a consemnat echipa pregătită de Arteta până acum.



De cealaltă parte, Wolves e ultima clasată cu nicio victorie și doar două puncte survenite în urmă două remize!

