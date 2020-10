Explicatia finantatorului de la Sepsi dupa victoria in fata lui Dinamo: "Au jucatori de valoare, dar nu au echipa!"

Sepsi a castigat in fata lui Dinamo cu 2-0, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1.

Finantatorul covasnenilor, Laszlo Dioszegi, a declarat ca aceasta este cea mai frumoasa victorie de cand echipa a ajuns in primul esalon al fotbalului din Romania. El a spus ca Sepsi merita victoria, dar a dezvaluit si ce salarii au jucatorii lui.

"Sentimentul este de vis. Asa spunem noi, secuii, ca ursul nu doarme. Nici in octombrie si, speram noi, nici in ianuarie. Ursul este un animal periculos si astazi si-a aratat coltii. Am jucat foarte bine, vreau sa felicit echipa. A jucat extraordinar de bine. Dinamo are jucatori de valoare, dar inca nu are echipa. Sunt 100% ca peste o luna, o luna si jumatate, altfel o sa arate Dinamo. Dar eu cred ca noi am fost astazi senzationali. Am avut cel putin 5-6 ocazii clare de gol. Cred ca meritam victoria cu prisosinta.

La noi, salariile sunt sub 10.000. Eu consider ca un salariu de 8.000 e un salariu normal in Romania, in prima liga. Cred ca a fost cea mai frumoasa victorie de cand suntem in prima liga", a spus Laszlo Dioszegi.

Chiar daca echipa trece printr-o perioada buna, patronul de la Sfantu Gheorghe a declarat ca inca nu se gandeste la playoff.

"E prematur sa vorbim de playoff. Dar eu consider ca daca ramane unitatea grupului si daca nu o sa intervina , Doamne fereste, imbolnaviri cu Covid sau accidentari, eu cred ca meritam sa fim intre primele sase. Nu am facut nimic daca deja incepem sa vindem jucatori", a spus finantatorul covasnenilor.

Sepsi este pe locul 3 in clasamentul Ligii 1 cu 15 puncte dupa 8 etape.