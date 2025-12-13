După un sezon 2023–2024 încheiat peste așteptări, cu calificare în play-off la doar un an de la revenirea din Liga 2, „câinii” au continuat pe aceeași linie și în actuala stagiune.



La momentul redactării, „roș-albii” sunt pe locul 3 în Superligă, cu 35 de puncte, la doar patru lungimi în spatele liderului Rapid, și sunt implicați direct în lupta pentru titlu.



Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”



Un rol esențial în această transformare îl are croatul Zeljko Kopic. Tehnicianul a fost instalat în decembrie 2023 și se află sub contract până în 2028.



Una dintre cele mai apreciate decizii ale lui Kopic a fost aducerea lui Florentin Petre în stafful tehnic, pe 12 iunie 2024.



Fostul căpitan dinamovist a revenit în „Ștefan cel Mare” ca antrenor secund, o mutare care l-a încântat pe Alin Chița, fostul „secund” al lui Flavius Stoican.



„Îmi place, îmi place Kopic. Faptul că l-a adus pe Florentin Petre acolo, zic eu, e o mutare inspirată. Reprezintă spiritul lui Dinamo. Înseamnă mult pentru suporteri”, a declarat Alin Chița pentru Sport.ro.



În cariera de fotbalist, Florentin Petre a strâns nici mai mult, nici mai puțin de 11 sezoane în tricoul alb-roșu și 52 de selecții la echipa națională.

