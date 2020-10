Tudor Baluta s-a transformat din "Noul Gica Popescu", in rezerva rezervelor la Dinamo Kiev

Baluta era considerat viitorul capitan al echipei nationale, dar a ales sa mearga la o echipa unde are sanse mici sa prinda lotul in acest sezon.

Tudor Baluta a fost imprumutat pentru un sezon de la Brighton, mutarea fiind oficializata la inceputul lunii octombrie, dupa mai multe zile de incertitudine, in care a intrat in impas din cauza comisioanelor cerute de impresari. Prezentat la Kiev ca un jucator pentru care a girat antrenorul Mircea Lucescu, care este contestat violent de fani inca de la numirea in functie si lucreaza sub o tensiune imensa, Baluta nu a apucat sa debuteze pentru liderul din Ucraina, nefiind nici macar pe banca de rezerva la meciurile cu Rukh Vynnyky si Juventus.

Alegerea capitanului nationalei U21 s-ar putea transforma intr-un cosmar, pentru ca el joaca pe acelasi post cu capitanul Serhei Sidorciuk (29 ani) si cu Micola Saparenco (22 ani), doi dintre cei mai apreciati jucatori din lotul lui Dinamo Kiev, in timp ce pe aceeasi pozitie mai pot evolua internationalii ucraineni Volodimir Sepelev (23 ani) si Oleksandr Andrievski (26 ani), dar si vicecapitanul Vitali Buialski (27 ani). In sezonul trecut, Baluta a fost imprumutat la ADO Den Haag, unde a apucat sa joace patru meciuri, pana ca liga olandeza sa fie suspendata din cauza pandemiei de coronavirus. Mijlocasul a fost legitimat pana acum la Viitorul (2015-2019), Brighton (2019, 2020), ADO Den Haag (2020) si Dinamo Kiev (2020-2021) si mai are contract cu formatia din Premier League, care a platit 3 milioane de euro in schimbul sau, pana in iunie 2022.

Deoarece a evoluat foarte putin in ultimul an, Baluta si-a pierdut locul de titular in nationala U21, in fata lui Marius Marin (Pisa), dar si banderola de capitan, care a ajuns pe bratul lui Virgil Ghita (Viitorul). De altfel, in meciul decisiv pentru calificarea la Euro 2021, pierdut chiar in fata Ucrainei cu 1-0, Baluta nu a fost folosit niciun minut, desi presa din tara vecina si fanii lui Dinamo voiau sa vada ce jucator au transferat. In ultima partida din preliminarii, contra Maltei, el a fost eliminat, dupa ce a primit doua cartonase galbene in decurs de 9 minute, si va lipsi pentru derby-ul grupei cu Danemarca. Baluta are si 7 selectii la nationala de seniori a Romaniei, dar nu a mai jucat din 18 noiembrie 2019, de la infrangerea cu Spania (0-5).