ADIOS, BOGATIE la Dinamo! Contra l-a sunat pe Rufo imediat dupa meci: "I-am zis ca schimbam foaia!" Zile DECISIVE pentru antrenorul lui Dinamo

Sepsi nu i-a dat nicio sansa lui Dinamo in etapa a opta din Liga 1! A fost 2-0 la Sf. Gheorghe.

'Cainii' au bifat a patra infrangere consecutiva in campionat si se afla pe locul 14, cu doar 5 puncte obtinute in 5 meciuri. In ciuda transferurilor rasunatoare facute de investitorii spanioli, Dinamo nu reuseste sa se impuna, iar prestatia echipei de la Sf. Gheorghe l-a ingrijorat pe Cosmin Contra.

Antrenorul lui Dinamo a vorbit la conferinta de presa de la finalul partidei, vizibil dezamagit. Contra a dezvaluit ca a vorbit deja cu directorul sportiv Rufo Collado in legatura cu ramanerea sa la club.



Cele mai importante declaratii date de Contra la conferinta de presa:



"Le cer iertare tuturor pentru imaginea data in seara asta, nu asta e imaginea pe care vreau sa o creez la Dinamo, echipa pe care vreau sa o creez. Mi-e rusine ca imbrac stema asta, le-am zis si jucatorilor ca ar trebui sa le fie si lor rusine pentru prestatia din seara asta.

Nu exista explicatii pentru modul in care am jucat, dupa minutul 15 ne-au dominat la toate capitolele. Nu imi explic cum jucatori care in meciurile trecute au aratat bine si foarte bine, astazi au facut un astfel de meci. Nu pot sa imi explic randamentul jucatorilor de pe teren, e ceva ce vom incerca sa analizam.

Stiam ca va fi greu, ca nu ii pot face sa fie o echipa in asa scurt timp, dar imi da de gandit si...vedem ce decizie voi lua saptamana asta. Pana la urma, prefer sa joc cu tinerii. Prefer sa pierd cu tinerii, decat cu jucatori despre care toti au vorbit.

Nu avem nicio scuza la meciul asta, in primul rand eu. Trebuie sa vad ce s-a intamplat, daca gasesc vreun motiv pentru care s-a intamplat ce s-a intamplat si sa iau masuri.

Nu sunt de acord ca un jucator la valoarea pe care o are sa nu poata sa dea o pasa, sa faca o preluare. Daca acomodarea intarzie, macar am personalitatea sa fac anumite lucruri in teren.

Este un semnal de alarma, am vorbt cu directorul sportiv, sunt la dispotizia conducerii daca ei considera ca eu nu sunt cel care trebuie sa continue la carma echipei. Daca vor considera ca trebuie sa continui, vom schimba foaia".