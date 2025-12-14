Nigeria va absenta de la CM 2026, dar are speranțe mari la CAF 2025

Nigeria nu s-a calificat la CM 2026, pierzând dramatic finala play-off-ului CAF în fața Republicii Democrate Congo (1-1, 3-4 după lovituri de departajare). Dar țara din Africa de Vest are speranțe că se va impune la ediția următoare a Cupei Africii pe Națiuni.



"Super Eagles" fac parte din Grupa C, urmând să dea piept cu adversari incomozi, respectiv Tanzania (23 decembrie / Fez Stadium, Fez), Tunisia (27 decembrie / Fez Stadium, Fez) și Uganda (30 decembrie / Fez Stadium, Fez). Lotul deplasat în Maroc arată foarte bine pe hârtie, cuprinzând jucători precum Ademola Lookman, Victor Osimhen, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey, Wilfred Ndidi, Zaidu Sanusi și Alex Iwobi.



La ediția trecută, nigerienii au ajuns în finală, dar au piedut în fața Coastei de Fildeș, gazda competiției, scor 1-2. Nigeria este cea mai populată țară din Africa (240 de milioane de locuitori) și are în palmares trei titluri de campioană continentală (1980, 1994, 2013 / + alte cinci finale), un loc patru la FIFA Confederations Cup (1995), optimi de finală la Cupa Mondială (1994, 1998, 2014), U23 Africa Cup of Nations (2015) și medalii la Jocurile Olimpice (aur - 1996 / argint -2008 / bronz -2016).



Eric Chelle i-a lăsat acasă pe Aribo, Tella, Aina, Otele și Iheanacho

Selecționerul Eric Chelle a trebuit să facă niște alegeri dificile, iar în afara lotului pentru competiția găzduită de Maroc au rămas nume importante, care alcătuiesc încă un lot valoros de jucători. Maduka Okoye (Udinese), Ola Aina (Nottingham Forest), Felix Agu (Werder Bremen), Jordan Torunarigha (Hamburger SV), Christantus Uche (Crystal Palace), Alhassan Yusuf (New England Revolution), Tom Dele-Bashiru (Genclerbirligi, împrumutat de la Watford), Joe Aribo (Southampton), Kelechi Iheanacho (Celtic), Terem Moffi (Nice), Victor Boniface (Werder Bremen), Umar Sadiq (Real Sociedad), Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers), Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest), Nathan Tella (Bayer Leverkusen), Philip Otele (FC Basel), George Ilenikhena (AS Monaco) și Rafiu Durosinmi (Viktoria Plzen) vor privi competiția la televizor.



Lotul Nigeriei pentru Cupa Africii pe Națiuni 2025:

Portari - Francis Uzoho (Omonia Nicosia), Stanley Nwabali (Chippa United), Amas Obasogie (Singida Black Stars)

Fundași - Semi Ajayi (Hull City), Calvin Bassey (Fulham), Chidozie Awaziem (Nantes), Zaidu Sanusi (FC Porto), Bright Osayi-Samuel (Birmingham City), Bruno Onyemaechi (Olympiacos), Igoh Ogbu (Slavia Praga), Ryan Alebiosu (Blackburn Rovers)

Mijlocași - Alex Iwobi (Fulham), Wilfred Ndidi (Beșiktaș), Frank Onyeka (Brentford), Raphael Onyedika (Club Brugge), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem), Usman Muhammed (Ironi Tiberias)

Atacanți - Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris FC), Samuel Chukwueze (Fulham), Ademola Lookman (Atalanta), Paul Onuachu (Trabzonspor), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Chidera Ejuke (FC Sevilla), Akor Adams (FC Sevilla), Salim Fago (NK Istra)

Foto - Getty Images

