EXCLUSIV Ultima „bijuterie” din fotbalul românesc, fără șanse în afara Superligii! Ce s-a întâmplat: „Trebuia să defileze”

Ultima &bdquo;bijuterie&rdquo; din fotbalul rom&acirc;nesc, fără șanse &icirc;n afara Superligii! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat: &bdquo;Trebuia să defileze&rdquo; Fotbal extern
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

În studioul Play on Sport s-a vorbit despre situația unuia dintre cei mai talentați fotbaliști din Superliga din ultimii trei ani.

TAGS:
Ciprian MaricaAdrian Maziluplay on sportandru nenciuRobert Nita
Din articol

În emisiunea Play on Sport de pe VOYO, Andrei Grecu i-a avut invitați pe Ciprian Marica, Robert Niță și Andru Nenciu. Cei patru au vorbit despre cele mai importante meciuri ale zile din Premier League, dar au abordat și alte subiect interesante.

  • Premier League se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.

De ce nu s-a impus în afara Superligii Adrian Mazilu

Adrian Mazilu părea la un moment dat unul dintre cei mai buni jucători produși de Academia Hagi, dar aripa dreapta s-a stins din momentul transferului la Brighton din ianuarie 2024.

„Pescărușii” plăteau atunci trei milioane de euro plus bonusuri în schimbul fotbalistului de doar 18 ani, dar nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, nici măcar după împrumutul de la Vitesse. Mazilu a jucat doar patru meciuri pentru formația din Olanda și nu a avut vreo contribuție de gol.

În studio-ul Play on Sport, a avut loc o discuție în legătură cu motivul pentru care actualul fotbalist al lui Dinamo nu a reușit să joace deloc pentru Brighton și nu s-a impus la Vitesse.

Andru Nenciu: Te-ai fi așteptat la altceva de la Mazilu?

Ciprian Marica: Sincer, da, bine săracul s-a accidentat. 

Andru Nenciu: Bine, când juca la Farul mi se părea unul dintre cei mai buni atacanți din România și nu juca doar vârf împins, juca și dreapta și stânga. Și tu (n.r. Ciprian Marica), când ieșeai, vorbeai numai laudativ despre el.

Ciprian Marica: Hai mă, se vedea cu ochiul liber, adică îi vezi pe ăia care sunt peste nivelul ligii, dar uite că ajungi acolo, poate intensitatea crescută, faptul că nu vii pregătit...

Robert Niță: Schimbi mediul, tu (n.r. Marica) știi foarte bine, schimbi mâncarea, schimbi casa, schimbi tot, ai 17-18 și e foarte greu de gestionat.

Ciprian Marica: De aia ai oameni pregătiți lângă ei, trebuie să ai oameni pregătiți lângă tine, să se dedice. Uite, cum era Giovanni Becali, avea câte unul care mergea cu el (n.r. cu fotbalistul) acolo, trebuie să te ocupi de el. Nu are cum un puști de 17-20 de ani să știe să gestioneze situațiile astea.

Robert Niță: Mazilu nu cred că avea 1000 de euro pe lună la Farul. Te duci acolo (n.r. în Premier League) și la 30 de ani, în afară de provocarea sportivă, este clar că te duci la ma bine și contează partea financiară.

Ciprian Marica: Nu i-au dat nicio șansă (n.r. cei de la Brighton) s-a dus la Vitesse și nu a jucat nici acolo...

Robert Niță: A venit și accidentarea, poate și impactul cu metodele de pregătire, dar în Olanda este un campionat în care se marchează mult și sunt spații mari, cum îi plăcea lui și pe aici.

Ciprian Marica: Nu am înțeles de ce nu a reușit.

Andru Nenciu: Exact asta, ce spui tu cu spații mari, îmi spunea și Ștefan Nanu, pentru că l-am sunat imediat după... exact asta sublinia

Robert Niță: Păi, el jucător cu viteză, cu explozie, cu calitate tehnică, trebuia să defileze acolo, trebuia să se ducă cu ei până în poartă, unu contra unu tot timpul.

Adrian Mazilu a venit la Dinamo în finalul acestei veri, dar a jucat doar trei partide în tricoul „câinilor”, bifând o prezență și în derby-ul cu FCSB.

Aripa dreaptă a reușit nouă goluri și patru pase decisive în 46 de partide în care a evoluat pentru Farul, echipă alături de care a cucerit trofeul Superligii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat &icirc;mpotriva fostei echipe: &bdquo;M-ar fi motivat&rdquo;
Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat împotriva fostei echipe: „M-ar fi motivat”
&rdquo;Are Dinamo forța să c&acirc;știge campionatul?&rdquo;. Adrian Mazilu a dat răspunsul
”Are Dinamo forța să câștige campionatul?”. Adrian Mazilu a dat răspunsul
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: &rdquo;Nemaipomenit!&rdquo;
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: ”Nemaipomenit!”
ULTIMELE STIRI
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: "Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil"
Veste importantă pentru FCSB! Gigi Becali a rezolvat &icirc;ncă o mutare
Veste importantă pentru FCSB! Gigi Becali a rezolvat încă o mutare
Fostă rivală a Simonei Halep, Garbine Muguruza a luat o decizie majoră, după retragerea din tenis
Fostă rivală a Simonei Halep, Garbine Muguruza a luat o decizie majoră, după retragerea din tenis
Semnează cu FCSB: Am vorbit deja. E un jucător fabulos!
Semnează cu FCSB: "Am vorbit deja. E un jucător fabulos!"
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: &bdquo;Am și fost dat afară&rdquo;
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: „Am și fost dat afară”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: &rdquo;Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile p&acirc;nă acum&rdquo;

Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: ”Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile până acum”

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”



Recomandarile redactiei
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: "Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil"
Semnează cu FCSB: Am vorbit deja. E un jucător fabulos!
Semnează cu FCSB: "Am vorbit deja. E un jucător fabulos!"
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: &bdquo;Am și fost dat afară&rdquo;
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: „Am și fost dat afară”
Fostă rivală a Simonei Halep, Garbine Muguruza a luat o decizie majoră, după retragerea din tenis
Fostă rivală a Simonei Halep, Garbine Muguruza a luat o decizie majoră, după retragerea din tenis
Costel G&acirc;lcă s-a luat de arbitraj după Rapid - Oțelul 0-2: &rdquo;Decizii eronate! De ce mai avem VAR?&rdquo;
Costel Gâlcă s-a luat de arbitraj după Rapid - Oțelul 0-2: ”Decizii eronate! De ce mai avem VAR?”
Alte subiecte de interes
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: &bdquo;Pe el l-aș pune acolo!&rdquo;
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: Nu știu de ce are boala asta
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
6 milioane de euro pentru 66 de minute! Gică Hagi a păcălit din nou Vestul cu &rdquo;perlele&rdquo; sale
6 milioane de euro pentru 66 de minute! Gică Hagi a păcălit din nou Vestul cu ”perlele” sale
Adrian Mazilu, la CFR Cluj? Reacția lui Gică Hagi + ce spune despre transferul lui Denis Alibec
Adrian Mazilu, la CFR Cluj? Reacția lui Gică Hagi + ce spune despre transferul lui Denis Alibec
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: &bdquo;Am și fost dat afară&rdquo;
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: „Am și fost dat afară”
&bdquo;Play on Sport&rdquo; se vede pe VOYO &icirc;nainte și după meciurile de Premier League! Invitați de top
„Play on Sport” se vede pe VOYO înainte și după meciurile de Premier League! Invitați de top
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!