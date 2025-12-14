În studio-ul Play on Sport , a avut loc o discuție în legătură cu motivul pentru care actualul fotbalist al lui Dinamo nu a reușit să joace deloc pentru Brighton și nu s-a impus la Vitesse.

„Pescărușii” plăteau atunci trei milioane de euro plus bonusuri în schimbul fotbalistului de doar 18 ani, dar nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, nici măcar după împrumutul de la Vitesse. Mazilu a jucat doar patru meciuri pentru formația din Olanda și nu a avut vreo contribuție de gol.

Adrian Mazilu părea la un moment dat unul dintre cei mai buni jucători produși de Academia Hagi, dar aripa dreapta s-a stins din momentul transferului la Brighton din ianuarie 2024.

În emisiunea Play on Sport de pe VOYO, Andrei Grecu i-a avut invitați pe Ciprian Marica , Robert Niță și Andru Nenciu . Cei patru au vorbit despre cele mai importante meciuri ale zile din Premier League, dar au abordat și alte subiect interesante.

Andru Nenciu: Te-ai fi așteptat la altceva de la Mazilu?

Ciprian Marica: Sincer, da, bine săracul s-a accidentat.

Andru Nenciu: Bine, când juca la Farul mi se părea unul dintre cei mai buni atacanți din România și nu juca doar vârf împins, juca și dreapta și stânga. Și tu (n.r. Ciprian Marica), când ieșeai, vorbeai numai laudativ despre el.

Ciprian Marica: Hai mă, se vedea cu ochiul liber, adică îi vezi pe ăia care sunt peste nivelul ligii, dar uite că ajungi acolo, poate intensitatea crescută, faptul că nu vii pregătit...

Robert Niță: Schimbi mediul, tu (n.r. Marica) știi foarte bine, schimbi mâncarea, schimbi casa, schimbi tot, ai 17-18 și e foarte greu de gestionat.

Ciprian Marica: De aia ai oameni pregătiți lângă ei, trebuie să ai oameni pregătiți lângă tine, să se dedice. Uite, cum era Giovanni Becali, avea câte unul care mergea cu el (n.r. cu fotbalistul) acolo, trebuie să te ocupi de el. Nu are cum un puști de 17-20 de ani să știe să gestioneze situațiile astea.

Robert Niță: Mazilu nu cred că avea 1000 de euro pe lună la Farul. Te duci acolo (n.r. în Premier League) și la 30 de ani, în afară de provocarea sportivă, este clar că te duci la ma bine și contează partea financiară.

Ciprian Marica: Nu i-au dat nicio șansă (n.r. cei de la Brighton) s-a dus la Vitesse și nu a jucat nici acolo...

Robert Niță: A venit și accidentarea, poate și impactul cu metodele de pregătire, dar în Olanda este un campionat în care se marchează mult și sunt spații mari, cum îi plăcea lui și pe aici.

Ciprian Marica: Nu am înțeles de ce nu a reușit.

Andru Nenciu: Exact asta, ce spui tu cu spații mari, îmi spunea și Ștefan Nanu, pentru că l-am sunat imediat după... exact asta sublinia

Robert Niță: Păi, el jucător cu viteză, cu explozie, cu calitate tehnică, trebuia să defileze acolo, trebuia să se ducă cu ei până în poartă, unu contra unu tot timpul.

Adrian Mazilu a venit la Dinamo în finalul acestei veri, dar a jucat doar trei partide în tricoul „câinilor”, bifând o prezență și în derby-ul cu FCSB.

Aripa dreaptă a reușit nouă goluri și patru pase decisive în 46 de partide în care a evoluat pentru Farul, echipă alături de care a cucerit trofeul Superligii.

