Mihai Stoica a vorbit deschis despre situația delicată în care se află Octavian Popescu la FCSB. Mijlocașul de 22 de ani traversează un sezon foarte slab, fără niciun gol marcat, iar răbdarea conducerii pare să fi ajuns la limită.

MM Stoica și-a pierdut răbdarea cu vedeta de la FCSB: „Nu stau după nimeni!”

Oficialul FCSB nu înțelege de ce Popescu se complace într-o situație în care alți jucători profită de șansele primite.

Mai mult, l-a dat exemplu pe Juri Cisotti, apreciat pentru profesionalismul său, și a punctat lipsa de conexiune a winger-ului la antrenamente.

„Octavian Popescu e la o răscruce. Are două drumuri în față. Dacă pleacă pe drumul corect, poate să ajungă fotbalist, să-și facă viața el și generațiile viitoare ale familiei lui. Are niște calități cum nu am întâlni la nici un jucător cu care am lucrat. Chiar vorbeam cu Tănase, iar toți fotbaliștii de la noi recunosc că Popescu e cel mai talentat.

Are absolut tot, viteză, explozie, dribling, lovește mingea foarte bine, are viziune, pasă excepțională cu exteriorul. Are și un fizic frumos, are 1,82. Nu e impunător, dar îți dau atâtea exemple cu jucători cu fizicul ăsta, numai la Di Maria dacă mă gândesc.

Dacă nu o ia pe drumul bun și se complace în situația în care e... Să înțeleagă că a intrat Toma în locul lui și a făcut diferența. Popescu poate să facă ambele faze. Coman avea totul, dar nu putea face ambele faze. Avea explozie mare și nu mai putea face faza defensiv. Octavian are și explozie, face și faza defensivă.

Sunt lucruri din afara terenului care poate l-au schimbat. A jucat o perioadă lungă cu accidentari. Și acum are un deget care l-ar putea opri din a juca. Doar că trebuie să facă ceva. Să se antreneze mai bine, poate, deși nu poți spune că sunt antrenamente când nu e conectat.

Trebuie să facă mai mult, să facă ce face Cisotti. Cisotti vine primul în sală. După antrenament mai stă o oră în sală. Face strechind, posturi.

Nu am mai discutat cu Octavian, nu am fost satisfăcut de atitudinea pe care a afișat-o după anumite discuții. Eu sunt genul de om care, dacă nu e ascultat, trece mai departe. Nu stau după nimeni”, a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Prima Sport.

Cifrele lui Tavi Popescu

FCSB este singurul club profesionist la care Octavian Popescu a evoluat. Adus în 2020 de la AS Metropolitan, winger-ul născut la Nucet a strâns 207 meciuri, a marcat 25 de goluri și a livrat 25 de pase decisive. În total, a adunat 13,076 minute pe suprafața de joc.

Dacă vorbim de vitrina de trofee, Tavi Popescu se poate lăuda cu două titluri de campion câștiga „back-to-back” în sezoanele 2023/24 și 2024/25, alături de Supercupa României. cucerită în stagiunea 2024/25.

