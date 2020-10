Sepsi Sf. Gheorghe - Dinamo Bucuresti, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Dinamo este condamnata la victorie! "Cainii" au inregistrat o singura victorie in acest sezon

Urmarim si comentam impreuna toate meciurile din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Dinamo va juca in deplasare intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1 contra lui Sepsi. Baietii lui Cosmin Contra vin dupa 3 infrangeri consecutive si vor sa spele rusinea din campionat. Dinamo are doar in victorie in acest sezon inregistrata impotriva lui Gaz Metan Medias, scor 3-1. Echipa din Stefan cel Mare are ca obiectiv calificarea in playoff, dar pana acum este departe de aceasta cerinta. "Cainii" sunt pe locul 14 in clasament cu 5 puncte dupa 7 etape.

Cosmin Contra a fost increzator inaintea acestei partide.

"A fost o saptamana foarte grea, e clar ca atmosfera nu este foarte buna dupa trei infrangeri la rand. Le-am transmis ca trebuie sa continuam sa muncim. I-am vazut pe baieti cum se antreneaza si cum vor sa schimbe lucrurile.

Le multumesc suporterilor, e clar ca apreciaza munca pe care o depun la Dinamo. Pentru ei muncim zi de zi, pe ei vrem sa-i facem fericiti. Sunt nefericit ca de trei saptamani nu am reusit sa le dedicam nicio victorie. Jucatorii sunt afectati si din cauza asta, ca nu le putem dedica o victorie", a spus Cosmin Contra la conferinta de presa premergatoare partidei cu Sepsi.

La Sepsi lucrurile arata mult mai bine. Echipa este pe locul 4 in clasament si vine dupa o serie de 3 victorii consecutive in campionat.

Leo Grozavu, antrenorul covasnenilor, a declarat inainte de meci ca va fi o partita dificila, deoarece Dinamo are multi jucatori pe care el nu ii stie.

"E destul de dificil, pentru ca Dinamo are multi jucatori pe care nu-i cunoastem. Am incercat sa obtinem date despre ei, dar pana la urma important este ce facem noi pe teren.

Au jucatori cu calitate, valorosi, am reusit sa ii vedem putin la treaba. Sigur ca nu sunt in cea mai buna stare a omogenitatii lor, dar sunt jucatori importanti, adusi din campionate mult mai puternice decat cel al Romaniei. Sunt convins ca vor demonstra in scurt timp ca au valoare si sper ca acest lucru sa nu se intample la meciul cu noi", a spus tehnicianul lui Sepsi.

Echipele probabile:

Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Bouhenna, B. Mitrea, Fl. Stefan - Aganovici, Vasvari - 7. G. Dragomir, I. Fulop, Stefanescu - Bajrovici

Dinamo: Rene - Gonzalez, Abdoulaye, R. Grigore, Isma - P. Anton, Garcia - Mihaiu, Valle, Camara - Nemec