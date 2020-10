Contra a spus TOT! "Sunt nelinistit pentru ca nu s-au facut platile care trebuiau sa se faca!" Ce se intampla la Dinamo inaintea meciului cu Sepsi

Cosmin Contra a vorbit despre problemele de la Dinamo in conferinta de presa dinaintea partidei cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Antrenorul a confirmat faptul ca problemele financiare de la clubul din Stefan cel Mare nu s-au stins in ciuda asigurarilor pe care le-a primit de la Pablo Cortacero.

"Eu am venit la Dinamo pentru ca mi s-a prezentat un proiect solid din toate punctele de vedere. Ca jucatori, am adus cam tot ce ne-am dorit sa aducem. Exista o neliniste la nivel administrativ, pentru ca nu s-au pus bazele noului Consiliu de Administratie, nu s-au pus bazele pentru o noua structura.

Nu s-au facut acele plati care trebuiau sa se faca pana acum... Exista o neliniste din partea tuturor la acest nivel. Sunt sperante ca in cel mai scurt timp se vor regla aceste lucruri, iar atunci putem sa vorbim despre acest grandios proiect de la Dinamo. Si eu sunt nelinistit, pentru ca lucrurile intarzie sa se aseze.

Exista o neliniste, dar in acelasi timp am incredere ca acest proiect este cel care mi s-a prezentat si ca vom putea sa facem o echipa mare. In fiecare zi vorbesc cu patronul, imi transmite liniste. Mi-a spus ca toate problemele se vor rezolva", a declarat Contra.

Inaintea partidei din etapa a 8-a a Ligii 1, Dinamo este pe locul 14 in clasament, cu 5 puncte.

Meciul dintre Sepsi Sf. Gheorghe si Dinamo este programat sambata, de la ora 21:45, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.