Nuno Pedro a fost cel care a deschis scorul în minutul 17, cu un șut la care Marian Aioani nu a avut replică. În partea secundă, tot gălățenii au avut marile ocazii și au reușit, în cele din urmă, să ducă scorul la 2-0 prin golul marcat de un fost jucător al Rapidului.



Paul Iacob a marcat spectaculos din lovitură liberă în minutul 80 și a pus la adăpost trei puncte mari pentru echipa lui Laszlo Balint în lupta pentru titlu.



Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a tras primele concluzii la flash-interviu și a analizat ”la cald” prestația jucătorilor săi. În plus, tehnicianul s-a legat și de arbitraj.



Costel Gâlcă: ”De ce mai avem VAR?”



„Am spus și înainte că au jucători foarte buni, iar jocul se va decide ori în benzi, ori la mijloc. Au fost mult mai buni în prima repriză, n-am reușit să avem situații clare, cel puțin în prima repriză.



Puteam să schimbăm soarta meciului, dar n-a fost să fie. Cred că și arbitrajul, nu neapărat în meciul ăsta, dar și în meciul cu Csikszereda... decizii eronate. Nu ia asta din meritul adversarului, o echipă bine așezată în teren, dar nu știu când o să primim un penalty.



(n.r. - despre faza la care Rapid a cerut penalty) Pentru mine, e penalty! De ce mai avem VAR? Pentru unii, judecă altfel, dar în fine. Nu ne-am atins obiectivul, nu am făcut un joc foarte bun în prima repriză, cam asta a fost cheia meciului. Mă îngrijorează arbitrajul, asta e, n-am vorbit niciodată, dar asta e... sper să ne revenim, să facem un meci bun cu FCSB, dar ar trebui să ne uităm și la arbitraj.



(n.r. - despre golul marcat de Paul Iacob) A fost un gol pe care Aioani putea să-l scoată, dar asta e, se mai întâmplă. Era un moment bun pentru noi, să ne desprindem, dar știam ce echipă avem în față, că nu avem un meci ușor, dar mai sunt și alte elemente care nu depind numai de noi.



(n.r. - despre FCSB) Trebuie să avem un joc mult mai bun, FCSB e o echipă importantă, a arătat-o și în meciurile din cupele europene că poate să revină și că are calitate”, a spus Costel Gâlcă, la flash-interviu.



Pentru că FC Botoșani a remizat cu FC Argeș, scor 0-0, Rapid nu va pierde fotoliul de lider la finalul acestei etape. Rămâne cu 39 de puncte, dar diferența față de locul doi este acum de doar un punct.



Dinamo se poate apropia și ea la doar un punct de prima poziție dacă va câștiga meciul de duminică, de pe teren propriu, cu Metaloglobus.



În ultima etapă din 2025, Rapid va disputa derby-ul cu FCSB, în timp ce Oțelul va juca ”acasă” cu FC Argeș.

