Soc pentru Lucescu la Kiev: nu i-a venit sa creada cand a auzit! Ce se intampla cu ZECILE de milioane pe care le-a adus la Dinamo dupa intrarea in Champions League

Transferurile importante pe care fanii si Lucescu le-au asteptat pe ultima suta de metri a perioadei de transferuri n-au mai venit!

PrivatBank, institutie controlata de statul ucrainean, a anuntat ca va forta recuperarea unui imprumut in valoare de 23,7 milioane de dolari acordat patronului Igor Surkis si lui Dinamo in 2013. PrivatBank i-a dat 16,7 milioane de dolari lui Dinamo si alte aproximativ lui Surkis, in nume propriu.

Desi datoriile pareau stinse dupa un razboi dus in instanta, PrivatBank a obtinut acum o noua hotarare care ii da dreptul de a cere plata sumei uriase de 23,7 milioane de dolari. Cel mai probabil, suma va fi recuperata din conturile lui Dinamo Kiev, ale carei incasari vor depasi 20 de milioane de euro dupa intrarea in grupele Champions League.

Dinamo i-a promis intariri lui Lucescu, dar nu i-a adus decat pe Tudor Baluta imprumut de la Brighton si pe ucraineanul Kostevich de la Lech Poznan.



In primul meci din grupele Champions League, Dinamo a pierdut cu 2-0 pe teren propriu in fata lui Juventus. Din aceeasi grupa mai fac parte Barcelona si Ferencvaros.