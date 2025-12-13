Lautaro Martinez (28 de ani) este arma în valoare de 85 de milioane de euro a lui Chivu la Inter Milano. Doar în acest sezon, atacantul a punctat de șapte ori în campionat și a oferit, pe deasupra, și două pase decisive.



Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: ”Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile până acum”



În cadrul evenimentului Gazzetta Sports Awards din Italia, unde a câștigat jucătorul anului, Lautaro Martinez a ținut un discurs pe scenă în care a vorbit despre echipa la care este legitimat, dar și despre Cristi Chivu.



Despre tehnicianul român, atacantul a sugerat că a venit la Inter și le-a oferit jucătorilor o energie nouă. Chivu i-a luat locul pe bancă lui Simone Inzaghi, care se afla la Milano din 2021.



”Munca pe care am făcut-o în ultimii ani... Să ajungem în finala Ligii Campionilor nu este deloc ușor și nu trebuie considerat ceva de la sine înțeles. Creșterea este evidentă și o vedem în fiecare zi.



Acum avem un nou antrenor care ne oferă multă energie, chiar dacă poate unele rezultate nu ne-au fost favorabile până acum.



Este important să continuăm ceea ce facem. Am adus înapoi la Inter multe trofee care lipseau de mult timp și am readus clubul acolo unde merita să fie după o perioadă atât de lungă”, a spus Lautaro Martinez, potrivit fcinternews.it.

