Ionut Stoica
Atacantul francez a rezistat doar un an alături de bucureșteni.

gregory tadeFCSBGigi Becali
Gregory Tade, fost atacant la CFR Cluj, FCSB și Dinamo, a vorbit deschis într-un interviu acordat pentru Sport.ro și nu s-a ferit să îl atace frontal pe Gigi Becali. 

Printre multe altele discutate, francezul a scos la iveală faptul că patronul roș-albaștrilor este principalul motiv pentru care aventura sa la FCSB s-a încheiat rapid.

Gregory Tade: „Din vina lui Becali am plecat”

Ajuns la FCSB în vara lui 2015, după un sezon excelent la CFR Cluj, Tade a rezistat doar un an la București. 

Deși a bifat 37 de meciuri și a marcat șapte goluri, atacantul susține că atmosfera din jurul echipei și implicarea directă a patronului în deciziile tehnice au făcut imposibilă continuitatea.

Fostul golgheter al Ligii 1 din sezonul 2014/2015, acum în vârstă de 39 de ani, afirmă că Becali dicta echipa și intervenea constant peste stafful tehnic.

„Nu poți să îi spui antrenorului «joacă ăla, joacă celălalt», fără să vezi cum se antrenează jucătorii. Ai director sportiv? Lasă-l să-și facă treaba. La FCSB, singura problemă era Gigi. Din cauza lui am plecat”, a declarat Gregory Tade pentru Sport.ro.

Atacantul fusese transferat de FCSB de la CFR Cluj pentru 500.000 de euro, însă după un singur sezon a fost lăsat să plece gratis în Qatar, la Qatar SC. 

La Cluj, Tade a avut cele mai bune cifre ale carierei sale în România, cu 57 de meciuri și 23 de goluri, fiind omul decisiv al ardelenilor în sezonul în care a câștigat titlul de golgheter.

După despărțirea de FCSB, Tade a continuat să joace în Qatar și Israel, iar ulterior s-a întors în România, la Dinamo. Nici aici nu a reușit însă să debuteze, înainte de a-și încheia cariera în Scoția, acolo unde este stabilit și în prezent.

