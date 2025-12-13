FCSB ar putea să îl piardă pe Darius Olaru în această iarnă, iar roș-albaștrii au început să îi caute înlocuitor acestuia.

Mijlocașul de 27 de ani a revenit la forma de dinainte de accidentarea la umăr și cu siguranță ar fi tentat de un transfer.



Înlocuitorul lui Darius Olaru, direct de la PAOK



În acest caz, FCSB a pus ochii pe un jucător din afara Superligii, mai concret un fost jucător de la PAOK, conform GSP.ro. Este vorba despre Filipe Soares, un mijlocaș portughez de 26 de ani, care a plecat la Nacional în această vară, după ce formația lui Răzvan Lucescu l-a lăsat liber de contract.

Mijlocașul a fost un transfer făcut de greci în ianuarie 2022, în schimbul a 2,5 milioane de euro, dar nu s-a impus la PAOK. După mai multe împrumuturi, echipa lui Lucescu Jr. s-a hotărât să îl cedeze gratuit.

Filipe Soares are 11 partide jucate pentru formația portugheză, dar nu a reușit să bifeze vreun gol sau assist până acum.

Un milion de euro este cota mijlocașului portughez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

