Gigi Becali a decis să intervină decisiv pentru transferul lui Joao Lameira de la Oțelul Galați, blocând practic mutarea mijlocașului la Widzew Lodz. Deși portughezul avea bagajele făcute pentru Polonia, patronul campioanei a acționat la pontul lui Marius Șumudică.



Situația părea clară pentru fotbalistul de 26 de ani, care se înțelesese cu Widzew Lodz, echipă ce îi asigura un salariu lunar de 25.000 de euro, în timp ce Oțelul urma să încaseze jumătate de milion de euro. Totuși, firul negocierilor s-a rupt în momentul în care finanțatorul FCSB a intrat pe fir.



„Filtrul” lui Mihai Stoica a decis totul



Latifundiarul din Pipera a dezvăluit culisele acestei mutări surpriză. Becali a explicat că Marius Șumudică a fost cel care i-a atras atenția asupra lui Lameira, însă decizia finală a fost luată doar după ce Mihai Stoica și-a dat acceptul. Faptul că managerul general nu l-a criticat pe jucător a fost interpretat de patron ca o garanție a calității.



Gigi Becali a explicat strategia sa la Fanatik: „Cică l-au luat polonezii? Dacă vrea la FCSB, înseamnă că o să vină la FCSB. Păi gata! E la noi. Ce să mai? L-am luat dacă vrea să vină la noi! Mie Şumi mi-a spus de el, eu nu îl cunosc. Eu i-am spus lui Meme. Știi ce fac? Dacă vreau să iau un jucător îl întreb pe Meme. Dacă îl laudă, înseamnă că e Maradona. Dacă nu îl critică înseamnă că e foarte bun.



Dacă îl critică, te mai gândeşti puţin, că s-ar putea să fie bun. Când i-am zis de Lameira îmi spunea Meme: «E bun jucător. Se înţelege cu Cisotti». Când am auzit eu că Meme nu îl critică, am spus că e super jucător. Meme îl ştia bine. Nu i-am spus că e de la Şumi treaba. Nu voiam să zică, acum aude. Meme mi-a spus că îl cunoaște bine, ține bine centrul terenului, apare la finalizare.”



Joao Lameira a ajuns în Superliga în ianuarie 2024 și a devenit o piesă de bază la Galați. Portughezul a strâns 76 de meciuri în tricoul Oțelului, reușind să marcheze de cinci ori și să livreze două pase de gol. În prezent, site-urile de specialitate îl cotează la 750.000 de euro.

