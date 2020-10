SOC pentru Contra la Dinamo! Si-a egalat dupa 7 meciuri numarul de infrangeri pe care l-a avut la Petrolul in 58 de partide! Serie NEAGRA pentru noul Dinamo si SUTE de intrebari

Dinamo a sperat ca rezultatele vor veni dupa cele doua saptamani de intrerupere pentru meciurile nationalei.

Contra se chinuie inca sa ii faca pe noii 'caini' sa joace la nivelul asteptarilor! Cu achizitii spectaculoase in aceasta toamna, Dinamo a ajuns la a 5-a infrangere cu Contra antrenor! Fostul selectioner si-a egalat numarul de infrangeri de la Petrolul, numai ca la Ploiesti a pierdut 5 meciuri din 58 disputate! La Timisoara, Contra a fost invins doar o data in 14 partide, la prima sa experienta ca antrenor, ins ezonul 2010-2011.

Actuala perioada de la Dinamo e cea mai neagra din cariera lui Contra! Nici la Alcorcon, in Segunda, in 2016, n-a fost atat de rau! Cosmin a plecat dupa 4 luni, in care a disputat 11 meciuri si a pierdut 4. Tot rau i-a mers lui Contra in China. La Guangzhou R&F, Contra a castigat doar de 9 ori in 30 de partide, pierzand 14. Procentajul de victorii e insa de 30%, in vreme ce la Dinamo e de doar 14%!