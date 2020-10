Mircea Lucescu a spus TOT! Ce se intampla cu Tudor Baluta si de ce nu a fost inclus nici macar pe foaia de joc a lui Dinamo Kiev

Tudor Baluta a fost imprumutat de Dinamo Kiev de la Brighton pana la finalul sezonului.

Mijlocasul de 21 de ani nu a fost inclus inca in lotul lui Mircea Lucescu, iar absenta sa de pe foaia de joc a ridicat multe semne de intrebare.

Intrebat la conferinta de presa despre Tudor Baluta, antrenorul lui Dinamo Kiev a lamurit care este situatia romanului: "Baluta nu a jucat deloc la clubul sau, doar s-a antrenat, are nevoie de timp de adaptare".

Dinamo Kiev are un start bun de sezon sub comanda lui Mircea Lucescu, situandu-se pe primul loc in clasament cu 17 puncte obtinute in 7 etape disputate, la doua distanta de Vorskla si la patru puncte de Sahtior.