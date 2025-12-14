EXCLUSIV Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: „Am și fost dat afară”

Alexandru Hațieganu
Unul dintre jucătorii importanți din echipa național a României a povestit un moment tensionat din cariera sa.

Ciprian Marica a jucat pentru Schalke 04 și Stuttgart în Bundesliga și a ieșit în evidență la cele două formații, mai ales pentru ultima.

Ciprian Marica, despre episodul în care a vestiarul „l-a trădat”

Fostul atacant a povestit în emisiunea Play on Sport de pe VOYO despre un moment în care vestiarul nu i-a luat apărarea, în urma discuției despre scandalul de la Liverpool care l-a avut în centru pe Salah.

Marica a dezvăluit un episod de pe vremea când evolua pentru Stuttgart și și-a confruntat antrenorul de la acea vreme, pe Bruno Labbadia.

„Eu am avut câteva experiențe de genul ăsta, una la Schalke și una la Stuttgart, după una dintre ele am și fost dat afară.

Pe modelul ăsta al lui Salah, m-am dus la antrenor și erau acolo două tabere străinii și nemții și eram pe val atunci, marcasem 12-14 goluri într-un retur de sezon. M-am dus la antrenor, după ce am avut o discuție, noi străinii, în vestiar și mi-au zis: 'du-te tu, că tu ești mai în vână acum și spune-i tu ăstuia că face discrepanțe prea mari'.

El făcea la finalul antrenamentului nemții cu străinii și mă duc la finalul meciului la el, atunci era Bruno Labbadia antrneor, și îmi zice: 'cine zice asta?'.

'Păi, băieții și cu mine', când m-am dus în vestiar doar unul mai era, el nici nu jucase, și vine ăsta (n.r. antrenorul) și îl întreabă dacă sunt probleme, iar el (n.r. jucătorul): 'Nu, mister, poate a înțeles Ciprian greșit'. 

Am căzut rău atunci.”, a spus Ciprian Marica în exclusivitate la Play on Sport.

Atacantul român a marcat 30 de goluri și a oferit 21 assist-uri la Stuttgart, în 133 de meciuri.

