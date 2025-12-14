Marica a dezvăluit un episod de pe vremea când evolua pentru Stuttgart și și-a confruntat antrenorul de la acea vreme, pe Bruno Labbadia.

Fostul atacant a povestit în emisiunea Play on Sport de pe VOYO despre un moment în care vestiarul nu i-a luat apărarea, în urma discuției despre scandalul de la Liverpool care l-a avut în centru pe Salah.

Ciprian Marica a jucat pentru Schalke 04 și Stuttgart în Bundesliga și a ieșit în evidență la cele două formații, mai ales pentru ultima.

„Eu am avut câteva experiențe de genul ăsta, una la Schalke și una la Stuttgart, după una dintre ele am și fost dat afară.

Pe modelul ăsta al lui Salah, m-am dus la antrenor și erau acolo două tabere străinii și nemții și eram pe val atunci, marcasem 12-14 goluri într-un retur de sezon. M-am dus la antrenor, după ce am avut o discuție, noi străinii, în vestiar și mi-au zis: 'du-te tu, că tu ești mai în vână acum și spune-i tu ăstuia că face discrepanțe prea mari'.

El făcea la finalul antrenamentului nemții cu străinii și mă duc la finalul meciului la el, atunci era Bruno Labbadia antrneor, și îmi zice: 'cine zice asta?'.

'Păi, băieții și cu mine', când m-am dus în vestiar doar unul mai era, el nici nu jucase, și vine ăsta (n.r. antrenorul) și îl întreabă dacă sunt probleme, iar el (n.r. jucătorul): 'Nu, mister, poate a înțeles Ciprian greșit'.

Am căzut rău atunci.”, a spus Ciprian Marica în exclusivitate la Play on Sport.

