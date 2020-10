Prima reactie a lui Grozavu dupa cele 3 puncte obtinute in fata 'super-transferurilor' de la Dinamo: "Asta este diferenta dintre noi si Dinamo!"

Sepsi a castigat cu 2-0 meciul de pe teren propriu cu Dinamo.

Achahbar si Fulop au inscris golurile pentru echipa lui Leo Grozavu, care insa a mai avut ocazii la poarta lui Dinamo pe care nu a reusit sa le concretizeze.

La finalul partidei, Leo Grozvu s-a aratat multumit de prestatia jucatorilor sai, insa a cerut rabdare pentru proiectul de la Dinamo si antrenorul Contra, mai ales din cauza presiunii uriase care este pusa asupra clubului.



"Victorie meritata, muncita a baietilor. Au jucat extraordinar. Am avut foarte multe situatii, puteam sa inchidem putin jocul.

Am facut tot ce am pregatit, am ramas agresivi si am reusit sa ii surprindem. Ne asteapta meciuri foarte grele, lumea deja e foarte atenta la noi.

Am dificultati in a forma primul 11, dar le-am zis baietilor ca prefer asa decat cum eram in vara, cand nu aveam cu cine sa facem un lot.



Dinamo e un club mare, presiunea este in fiecare moment, la Sepsi e altceva, asta este diferenta. La noi nu e presiune, ne putem pregati in liniste, nimeni nu ne spune ce si cum.

Normalitatea nu e sa punem azi un antrenor si ieri sa castige Champions League. In fotbalul romanesc nu avem rabdare", a spus Leo Grozavu la finalul meciului.