Finanțatorul campioanei României s-a arătat, în repetate rânduri, impresionat de Denis Drăguș (26 de ani), internaționalul român care evoluează în prezent pentru turcii de la Eyupspor. În iarnă, atacantul va schimba echipa, iar clubul cere un milion de euro pentru a renunța la el, scrie iamsport.ro.



Drăguș este doar împrumutat la Eyuspor. El aparține de Trabzonspor, fosta campioană din Superlig, care vrea să scape de salariul său și este gata să-l pună pe lista de transferuri în următoarea perioadă de mercato.



Turcii cer un milion de euro pentru Denis Drăguș



De Drăguș a fost interesată, în trecut, și Rapid, dar mutarea nu s-a mai concretizat. Dacă va reveni în România, fostul atacant de la Farul Constanța va fi nevoit să renunțe la o bună parte din salariul său, de 1,7 milioane de euro pe an. Este evident că nici FCSB, nici altă echipă din România, nu-i poate oferi un contract pe măsură internaționalului român.



Atacantul a ajuns pentru prima oară în Turcia în 2023, când Marius Șumudică l-a adus la Gaziantep sub formă de împrumut de la Standard Liege. Trabzonspor l-a cumpărat pentru 1,7 milioane de euro după un singur an, iar din vară joacă pentru Eyupspor.



În acest sezon, Drăguș a evoluat în 11 partide pentru cei de la Eyupspor, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.



Gigi Becali: ”Dacă vine la FCSB, Drăguș poate să câștige un milion de euro”



„Nu pot să îl iau! L-aș lua în trei secunde dacă aș putea, doar că nu poți să îl iei. După părerea mea, e cel mai bun fotbalist român de la ora asta.



Eu așa cred! Dacă vine la FCSB, Drăguș poate să câștige, cu tot cu primele din cupele europene, un milion de euro”, a spus Becali, la Fanatik.ro.

