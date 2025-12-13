Cele două echipe se înfruntă sâmbătă seară, de la 20:00, pe ”Stade Saint-Symphorien” din Metz, în runda cu numărul 16 din primul eșalon al Franței, Ligue 1, care se vede doar pe VOYO în România!



Metz - PSG, LIVE pe VOYO de la 20:00 | Ce meciuri mai sunt azi în Ligue 1



Paris Saint-Germain ocupă locul doi în clasament cu 33 de puncte. Trupa lui Luis Enrique a înregistrat, în 15 etape, 10 victorii, trei rezultate de egalitate și două înfrângeri.



De cealaltă parte, formația dirijată de Stephane Le Mignan e ”lanterna roșie” din Ligue 1 cu 11 puncte obținute în 15 etape. Trei victorii, două remize și 10 eșecuri a consemnat Metz până acum.



Alte două meciuri de foc în Ligue 1



Rennes - Brest, 18:00, LIVE pe VOYO

Paris FC - Toulouse, 22:05, LIVE pe VOYO



Cum arată clasamentul primului eșalon din Franța

