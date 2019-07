Cadou pentru Alexa dupa lovitura primita de la Anamaria Prodan! :) SUPER TRANSFER pentru Astra! Anuntul a fost facut aseara tarziu!

Astra a anuntat transferul lui David Bruno.

Fundasul dreapta in varsta de 27 de ani a fost sub contract cu FC Porto pana in acum doi ani, cand a trecut definitiv la Tondela. Chiar daca n-a contat pentru prima echipa a super campioanei din Portugalia, Bruno e un fotbalist de la care existau asteptari mari. Bruno are aparitii in nationalele U18, U19, U20 si U21 ale tarii sale. Crescut pe Dragao, fotbalistul a fost pana in 2017 sub contract cu 'dragonii'.

In ultimii doi ani, Bruno a fost om de baza la Tondela, pentru care a strans 54 de meciuri in campionat.