Lupte in culise la Dinamo? Multescu banuieste ca unii jucatori vor ca nasul patroanei-impresar de la Sibiu sa ii ia locul

Antrenorul lui Dinamo a facut acuzatii voalate dupa meciul cu FC Hermannstadt.

"Am inceput mai greu, ei au jucatori de mare calitate, au condus jocul, noi am reactionat tarziu, am fost cu un tempo in urma lor. La pauza am schimbat tactic si jocul s-a schimbat, repriza a doua a fost la discretia noastra. Am incercat 3-4-3, am crezut ca ei joaca 4-4-2, dar au schimbat si ei, au avut insideri la noi si au stiut ce am pregatit", a fost declaratia surprinzatoare a lui Gigi Multescu, antrenorul lui Dinamo, dupa meci.

La pauza partidei dintre Dinamo si Hermannstadt, terminata 1-1, dupa ce sibienii au facut o prima repriza mai buna, au marcat prin Jo Santos (32) si au avut alte cateva ocazii mari de gol, Multescu s-a sfatuit cu membrii staff-ului tehnic si au tras concluzia ca au existat "sifonari" din vestiar, in conditiile in care Ruben Albes juca de obicei in sistemul 4-4-2, dar a folosit special pentru aceasta partida 4-2-3-1, care i-a oferit un om in plus la mijlocul terenului. La inceputul reprizei secunde, "cainii" i-au inlocuit pe Neicutescu si Bejan cu Bani si Popa si au revenit la 4-2-3-1 (4-3-3, in anumite faze), iar balanta s-a inclinat in favoarea lor, dupa golul egalizator al lui Sorescu (60). "Gigi Multescu a facut niste schimbari inspirate. Un om cu atata experienta nu are cum sa nu isi citeasca adversarul. Dinamo a fost peste Hermannstadt in repriza a doua", a laudat Ion Marin prezenta de spirit a fostului sau coleg de echipa in a dejuca capcana adversarilor.

"Smurdul" se afla oricum in garda, deoarece noua sefa de la Hermannstadt si-a pastrat dubla functie de patron de club - agent de jucatori, iar antrenorul despre care se speculeaza intens in presa ca urmeaza sa il inlocuiasca este Cosmin Contra, chiar nasul de cununie al cuplului Ana Maria Prodan - Laurentiu Reghecampf. "M-am intalnit cu patronii spanioli, am facut cunostinta. Eu cred ca Dinamo va avea un alt antrenor in cel mai scurt timp posibil. Asta aud. Este nasul meu, da. Eu mi-as dori sa vina Contra. Mi-as dori, pentru ca e dinamovist si mi-as dori sa ridice stacheta foarte sus", a declarat Anamaria Prodan, parand sa confirme temerile lui Multescu.

Antrenorul de 68 de ani are sustinerea galeriei lui Dinamo, fanii oprind autocarul inaintea meciului special pentru a-l aclama si incuraja pe Multescu. De asemenea, tehnicianul este sustinut de presedintele Bogdan Balanescu si de majoritatea fotbalistilor din lot, care stiu ca instalarea lui Contra inseamna un aflux de fotbalisti noi, cel mai probabil spanioli din ligile inferioare, care ii vor scoate din echipa si chiar din lot, urmand sa joace la Dinamo II. Cum Multescu este neinvins pe banca lui Dinamo, dupa victoria cu Voluntari (2-1) si egalul cu Viitorul (1-1), din finalul sezonului trecut, plus remiza cu Hermannstadt (1-1), din debutul acestei stagiuni, va fi greu de explicat schimbarea sa, in conditiile in care a acceptat sa revina pe banca "cainilor" in poate cel mai greu moment din istoria clubului.