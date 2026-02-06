LIVE TEXT Rapid - Petrolul Ploiești, de la 20:00. Dacă bat în ”Primvs Derby”, giuleștenii trec pe primul loc!

Rapid - Petrolul Ploiești, de la 20:00. Dacă bat în ”Primvs Derby”, giuleștenii trec pe primul loc! Superliga
Partida din Giulești este LIVE TEXT pe Sport.ro.

Rapid - Petrolul Ploiești

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Rapid și Petrolul Ploiești se întâlnesc în etapa cu numărul 26 din Superligă.

Dacă bate în ”Primus Derby” din Giulești, Rapid trece pe primul loc, peste Universitatea Craiova.

Totul despre ”Primvs Derby”

Iată câteva repere din istoricul confruntărilor directe din SuperLigă, istoric rămas în memoria microbiștilor şi sub numele de ,,Primvs Derby":

24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-0:, cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat). Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

- Cea mai clară victorie din istoria Petrolului în deplasare.

- Una dintre cele două cele mai severe înfrângeri suferite de Rapid „acasă", a doua înregistrându-se în 1989, 2-8 cu Steaua.

Sezonul 1965-1966 a adus ultimul titlu din istoria Petrolului, adversar direct fiind chiar Rapid. Meciul care a făcut diferenţa a fost cel din runda a 16-a (31 martie 1966), meci câştigat de Petrolul cu 1-0, graţie golului direct din corner reuşit de Virgil Dridea. Totuşi, trebuie menţionat şi faptul că în formula de start aliniată de Valentin Stănescu au intrat patru juniori, aceştia luând locul titularilor de drept, bolnavi la ora începerii partidei.

În editia următoare, 1966-1967, Rapidul a sărbătorit primul titlu chiar pe arena adversarilor, asta după ce a remizat fără gol. A rămas în istoria fotbalului povestea din 11 iunie 1967, atunci când „giuleştenii" s-au întors în triumf de la Ploieşti, întreg drumul spre casă fiind o sărbătoare.

Lupta dintre cele două a continuat şi în deceniul următor. În martie 1970, Petrolul a învins cu 2-0 şi a declanşat declinul giuleştenilor, aceştia pierzând la două puncte titlul în faţa arădenilor.

La finele stagiunii 1973-1974, fostele campioane au retrogradat împreună în eşalonul secund. Rapidul avea să revină în 1975, doar pentru doi ani. În 1977, Petrolul a promovat, dar a şi retrogradat imediat.

Începutul anilor ‘80 le găseşte pe cele două în luptă directă pentru revenirea în prima ligă. În primăvara lui 1982, câteva zeci de mii de spectatori (în liga secundă!) au asistat pe vechea arenă din Ghencea la succesul rapidiştilor cu 5-1 (Manea - dublă, Damaschin, I. Ion, Şt. Popa / Cosarek). Deşi au facut scor in meciul direct, finalul sezonului i-a găsit pe ploieşteni pe loc de promovare, asta din cauza faptului că bucureştenii au tratat jocurile care au urmat în stilul lor inconfundabil.

După 9 ani, ,,Primvs Derby" a revenit pe prima scenă în 1983-1984, 3-1 pentru Petrolul la Ploieşti şi 1-0 pentru giuleşteni acasă.

În 1988, Petrolul a luat, din nou, drumul ligii secunde, nu înainte de a scoate trei puncte din duelurile cu giuleştenii. Ploieştenii au revenit după un an, dar tocmai ”sosise” rândul Rapidului la retogradare.

Primele confruntări de după Revoluţie au fost pe 28 noiembrie 1990, Rapid - Petrolul 2-1 (Constantinovici, Drăgan / Catinca) şi 16 iunie 1991, Petrolul - Rapid 1-0 (Costel Lazăr). Alte echipe, alte vremuri, dar aceleaşi pasiuni!

În tur a fost 1-0 pentru Rapid

Ultimul succes reușit de ploieșteni în deplasare pe prima scenă: 13 august 2023, Rapid - Petrolul 0-2.

Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 27 septembrie 2025, Petrolul - Rapid 0-1 (Alexandru Pașcanu). Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
