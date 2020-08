Dinamo - Hermannstadt, LIVE TEXT de la 21:00 | 'Cainii' debuteaza in Liga 1 sub noua conducere! Ar putea fi ultimul meci al lui Multescu pe banca

Urmarim si comentam impreuna toate meciurile din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Dinamo debuteaza in noul sezon din Liga 1 sub conducerea noilor investitori, pe Arena Nationala, impotriva lui Hermannstadt. 'Cainii' au reusit sa faca doar o 'achizitie' in era post-Negoita, pe Vlad Achim, venit liber de contract de la Viitorul.

De cealalta parte, Hermannsdtat a facut transferuri importante in lupta pentru noul sezon, insa au si pierdut unul dintre cei mai importanti jucatori, pe Gabriel Debeljuh, transferat la CFR Cluj. Claudiu Belu, Luca Florica, Fabio Fortes, Edson Pires si Adrian Scarlatache s-au alaturat lotului lui Ruben Albes.

Echipele probabile:

Dinamo: Straton - Sorescu, Puljic, Grigore, Sin - Achim, Rauta - Mihaiu, Fabbrini, Bani - Neicutescu

Hermannstadt: Cristiano - Belu, Scarlatache, Viera, Oprut - Petrescu, Pires, Rimane, Jo Santos - Sintean, Fortes