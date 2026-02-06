FC Argeș - Hermannstadt, primul meci din etapa a 26-a a Superligii, este programat să se desfășoare astăzi, de la ora 17:00.

LIVE TEXT | FC Argeș - Hermannstadt, de la 17:00

După 25 de etape din sezonul regular, FC Argeș ocupă locul 5 în Superliga României cu 40 de puncte. De cealaltă parte, Hermannstadt se află pe 15 (penultima poziție) cu doar 17 puncte.

Un duel echilibrat în tur

În ciuda diferenței majore evidențiate de clasament, meciul tur a fost echilibrat. FC Argeș s-a impus cu 1-0. A marcat în minutul 65 Caio Ferreira, plecat la Riga pentru 700.000 de euro.

Lotul celor de la FC Argeș este evaluat de Transfermarkt la 8,84 milioane de euro, iar Hermannstadt este estimată de aceeași sursă la 10,38!