GALERIE FOTO De unde a putut să înscrie! S-a marcat golul etapei în Superliga: execuție a la Quaresma

S-a marcat un gol senzațional în meciul FC Argeș - FC Hermannstadt.

Pe Sport.ro găsești toate informațiile despre FC Argeș - Hermannstadt, partidă ce se joacă astăzi de la 17:00.

Este pauză în primul meci din etapa a 26-a a Superligii, iar la momentul redactării articolului scorul este 1-0 pentru formația piteșteană.

Bettaieb a marcat golul etapei de Superliga

Adel Bettaieb a primit în careu de la Oancea, care i-a trimis din aruncarea de la margine, iar tunisianul a fost extrem de inspirat.

Aripa stânga de la FC Argeș a trimis un șut senzațional cu exteriorul dintr-o poziție care nu anunța nimic și a deschis scorul. Portarul Muțiu a fost simplu spectator, pentru că aștepta o centrare din acea zonă.

Sursă foto: Digi Sport

Echipele de start din FC Argeș - FC Hermannstadt:

  • FC Argeș (4-3-3): Straton - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (cpt.) - Rață, Sierra, Rădescu - Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb

Rezerve: Lazar, L. Crăciun - Tofan, Borța, Garutti, A. Manole, Seto, Micovschi, Brobbey, Blagaic, Matos, Idowu

Antrenor: Bogdan Andone

  • FC Hermannstadt (4-3-3): Muțiu - L. Stancu, Karo, I. Stoica (cpt.), Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Dr. Albu - Afalna, Chițu, Neguț

Rezerve: I. Pop - Antwi, Bârstan, Căpușă, Chorbadzhiyski, Jair, Simba, Oroian, Zargary, Sg. Buș, Gjorgjievski, Politic

Antrenor: Dorinel Munteanu

