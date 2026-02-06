Pe Sport.ro găsești toate informațiile despre FC Argeș - Hermannstadt, partidă ce se joacă astăzi de la 17:00.

Este pauză în primul meci din etapa a 26-a a Superligii, iar la momentul redactării articolului scorul este 1-0 pentru formația piteșteană.

Bettaieb a marcat golul etapei de Superliga

Adel Bettaieb a primit în careu de la Oancea, care i-a trimis din aruncarea de la margine, iar tunisianul a fost extrem de inspirat.

Aripa stânga de la FC Argeș a trimis un șut senzațional cu exteriorul dintr-o poziție care nu anunța nimic și a deschis scorul. Portarul Muțiu a fost simplu spectator, pentru că aștepta o centrare din acea zonă.