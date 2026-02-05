Campioana României și-a arătat forța în partida de joi seară de pe Arena Națională. FCSB a punctat de două ori, prima dată prin Mamadou Thiam (minutul 42) și a doua oară prin Darius Olaru (minutul 74).

În urma victoriei, formația dirijată de Elias Charalambous a urcat pe locul 10 și se situează acum la doar două lungimi de play-off, unde ultimul loc din fruntea clasamentului este ocupat de FC Botoșani cu 39 de puncte (locul 6).

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a ținut să-i remarce evoluția lui Vali Crețu, care s-a zbătut tot meciul în flancul drept și a avut chiar și o șansă uriașă de a marca pe Arena Națională.

”O primă repriză excelentă, mă așteptam și la o reacție a Botoșaniului. Au intrat foarte bine Ongenda și Kovtalyuk. Faza golului 2 al FCSB-ului este una excelentă. Unul dintre remarcații mei în seara asta e Crețu. Parcă e alt Crețu, mi s-a părut din alt film!

Modul în care a interpretat fazele, acțiuni unu contra unu, cu dezinvoltură, a creat superioritate. Nu-l laud des pe fază ofensivă, dar când merită, o fac. Victorie meritată a FCSB-ului, și-au intrat în rol anumiți jucători: Crețu, Radunovic, Tănase, Olaru, Thiam, foarte bine, a făcut un meci excelent.

Un jucător care a crescut mult, e o soluție pentru postul de număr 9. A intrat și Alhassan, activ. Sunt importante cele 3 puncte. O primă repriză de top și mi-a plăcut reacția la 1-1”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.