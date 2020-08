Un fost jucator al lui Dinamo crede ca Cortacero a inceput cu stangul: "Asta e marea lui greseala! Nu avea voie sa faca asa ceva!"

In privinta lui Pablo Cortacero, suporterii au asteptari mari, dar pare ca spaniolul a gresit inca din prima saptamana ca patron al lui Dinamo.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, crede ca primul gest al noului patron al lui Dinamo, Pablo Cortacero, trebuia sa fie intalnirea cu reprezentantii fanilor, care au platit salariile si datoriile clubului in ultimul an. In perioada de negociere a cumpararii clubului si la aproape doua saptamani dupa semnarea actelor, afaceristul spaniol a evitat sa se intalneasca cu reprezentantii PCH si ai Programului "Doar Dinamo Bucuresti".

"Cum mi se pare noul patronat? Pai, a putut cineva sa isi faca vreo parere? Sper sa fie de bun augur venirea sa, vad ca se vorbeste de Contra, de Budescu, de Ongenda… Nu stiu de unde sa ii apuc, pentru ca nu pare sa se fi schimbat inca prea multe la echipa. Mai mult ca sigur ca au bune intentii, asta e clar. Ramane de vazut daca au si forta financiara ca sa se inhame la drumul asta. Pentru ca Cortacero sa fie un patron mai bun ca Negoita, trebuie ca Dinamo sa ajunga in play-off, asta e primul pas. Apoi sa se bata cu sanse la un loc de cupe europene si la trofee. Nu cred ca se bagau spaniolii, stiind ce datorii exista, ce cheltuieli presupune activitatea unui club ca Dinamo si ca nu au lot de play-off.

Am tot vazut comentarii, ca Dinamo a fost preluata de o firma offshore din Luxemburg, care e detina de alta firma din Panama. Ce sa faci daca acolo se duc toti banii planetei? Ca suporter dinamovist, nu ma intereseaza de unde vin banii. Important e sa vina bani catre echipa, sa se asigure bugetul, sa se transfere jucatori, sa fie in play-off an de an si sa termine in primele trei clasate. Pana la urma, ca e firma offshore, ca e paradis fiscal, asta nu ma intereseaza pe mine, sunt altii care trebuie sa cerceteze. Eu vreau doar ca Dinamo sa redevina o echipa puternica, cu jucatori de calitate, pentru ca e bine pentru fotbalul romanesc, pentru echipele nationale si pentru competitie.

Insa, cred ca Pablo Cortacero a facut o mare greseala. Cred ca suporterii au dreptate cand spun ca trebuia ca el sa vina si discute si cu ei. Asa era moral si nu avea voie sa faca altfel! Oamenii astia au tinut clubul pe linia de plutire, in ultimul an, au platit salarii, au platit licenta. Ce sa mai, au salvat clubul intr-un moment greu! Nu doar pentru ca au 27% din actiuni, dar ajutorul lor a fost esential, au salvat clubul de la faliment. Pana la urma, ce inseamna Dinamo fara suporteri? Nu inseamna nimic. Nu cred ca avea DDB forta sa tina singura clubul, pentru sunt multi bani de bagat, dar Dinamo are singura galerie adevarata ramasa in Liga 1 si orice patron si-ar dori un asemenea aliat. Si au bagat bani in club, au platit bilete la meciuri fara spectatori, au donat sume mari... Fara ei, nu ai nicio sansa. Aici, spaniolii au gresit pentru ca nu s-au pus la masa cu suporterii. Sper sa o faca cat mai curand", a declarat Munteanu pentru Sport.ro.