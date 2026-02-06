Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul

Din acest motiv, conducerea lui Inter vrea să îi facă pe plac lui Chivu și se gândesc deja la următoarele transferuri.

Cristi Chivu vrea să îl transfere la Inter pe Guglielmo Vicario

În vară, Cristi Chivu vrea întăriri, iar conform jurnalistului Nicolo Schira, tehnicianul român vrea să transfere de la Tottenham.

Concret, antrenorul român se gândește la un înlocuitor pentru Yann Sommer. Ajuns la 37 de ani, portarul elvețian este aproape de finalul carierei, iar Chivu consideră că Guglielmo Vicario, portarul lui Tottenham ar putea reprezenta o soluție bună pentru poarta nerazzurrilor.

Schira susține că reprezentanții lui Inter Milano au purtat deja negocieri cu agenții lui Vicario în legătură cu un transfer în vară.

Guglielmo Vicario a ajuns la Spurs în vara anului 2023, în urma unui transfer de la Empoli, și a devenit prima opțiune pentru londonezi în ianuarie 2024, după plecarea lui Hugo Lloris în MLS.

”Inter este interesată de portarul lui Tottenham, Guglielmo Vicario, pentru perioada de transferuri de vară. A existat deja o întâlnire între Inter și agenții lui Vicario în ultimele zile pentru a discuta posibilele condiții în care s-ar putea face un transfer”, a spus Nicolo Schira.

Actualul contract al lui Vicario va expira în vara anului 2028, astfel că în cazul în care transferul se va materializa, Inter va trebui să plătească o sumă consistentă pentru goalkeeper-ul italian în vârstă de 29 de ani, având în vedere că acesta este cotat la 30 de milioane de euro, conform Transfermarkt.