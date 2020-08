Ultima noapte a lui Multescu la Dinamo, prima zi din noua ERA la Dinamo! Contra vine AZI: mesajul DDB pentru 'Smurd'

Meciul dintre Dinamo si Hermannstadt a fost ultimul meci al lui Gigi Multescu pe banca gruparii din Stefan cel Mare.

Fostul selectioner al nationalei, Cosmin Contra va prelua banca tehnica a lui Dinamo de la Gigi Multescu dupa insistentele investitorilor spanioli.

Contra ar urma sa o preia astazi pe Dinamo, iar Cortacero a confirmat asta cu ultima postare de la miezul-noptii in care anunta 'vesti mari' pentru 'caini'.

Fanii din DDB au reactionat dupa meciul de ieri cu un mesaj de multumire la adresa lui Gigi Multescu, cel care a preluat-o pe Dinamo in playout, in incercarea de a o salva de la retrogradare.

"Respect, GIGI MULTESCU!

Dinamo are nevoie de OAMENI!

Oameni ca Multescu, in stare sa accepte sa antreneze Dinamo, cu riscul de a retrograda. In stare sa ne intinda o mana, intr-o situatie in care toti antrenorii ar fi fugit, pentru a nu-si pata CV-ul.

Nu poti sa nu-l iubesti pe omul asta! Antrenorii mai tineri au ceva de invatat de la el: sa nu mai dea banii pe cele mai scumpe ceasuri, daca nu au dat mai intai banii pe cele mai importante carti.

Bate vantul schimbarii. Capul sus, Nea Gigi! Schimbari au mai fost si vor mai fi, dar caracterul si intelepciunea unui om ca tine nu se vor schimba niciodata.

La fel cum nici noi nu ne vom schimba niciodata", se arata in comunicatul DDB.