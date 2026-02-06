Plecarea lui Dennis Politic de la FCSB nu este surprinzătoare! Fotbalistul de bandă a dorit să meargă la o echipă la care să joace, nemulțumit de faptul că este doar variantă de rezervă și se mizează pe el de puține ori la campioana României.

FCSB l-a cedat pe Dennis Politic la FC Hermannstadt

Sport.ro a aflat că Politic voia să plece de la FCSB dată fiind situația de la gruparea bucureșteană, fie împrumut, fie definitiv. Și-a așteptat șansa, a încercat să demonstreze când a avut nevoie, dar a considerat că nu primește oportunitățile pe care le aștepta, pentru a intra într-un ritm ridicat, așa cum a avut la Dinamo, când a ajuns și în atenția echipei naționale a României.

După ce mutarea în afara României a picat, fiind dorit în Grecia înainte de cedarea la FC Hermannstadt, a venit această posibilitate care a fost acceptată fără o doză mare de ezitare din partea lui Politic.

Politic a acceptat să meargă la FC Hermannstadt. Vrea neapărat să joace

Chiar dacă este o echipă care vrea să se salveze de la retrogradare, FC Hermannstadt îi oferă lui Dennis Politic șansa să evolueze mai mult, să ajungă la ritmul ridicat pe care a arătat că îl poate atinge.

”Dennis a acceptat destul de ușor să vină la noi, el voia să meargă undeva să joace. Chiar dacă noi ne luptăm pentru salvarea de la retrogradare, el voia neapărat să meargă undeva unde să poată să prindă minute, iar astfel am bătut palma și cu el, după ce ne-am înțeles cu FCSB.

Știa că la FCSB nu primește șansele pe care i le putem oferi noi, știa că acolo e imposibil să se schimbe situația până în vară”, a spus o sursă din cadrul clubului FC Hermannstadt pentru Sport.ro!

La FCSB nu s-a impus, speră să își revină la FC Hermannstadt

În cele 24 de meciuri în care și-a făcut apariția pe teren, Politic a marcat doar trei goluri. El merge sub formă de împrumut până în vară la Hermannstadt, echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării. Faptul că Dorinel Munteanu este principal la Sibiu a fost un motiv în plus pentru care extrema a decis să semneze.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, sibienii vor plăti doar 10.000 de euro, în timp ce 10.000 de euro vor fi suportați în continuare de campioana României.