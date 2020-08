Antrenorul lui Hermannstadt nu este multumit dupa egalul cu Dinamo! Ruben Albes ii cere noi transferuri Anamariei Prodan: "Sunt putin suparat"

Hermannstadt a remizat pe Arena Nationala, scor 1-1, cu Dinamo, iar antrenorul sibienilor nu a fost multumit de acest rezultat.

Jo Santos deschidea scorul pentru echipa Anamariei Prodan in prima repriza. Dinamo a restabilitat egalitatea in minutul 60 dupa o lovitura de la 11 metri transformata de Sorescu.

Dupa acest meci, Ruben Albes a fost dezamagit de rezultat si a declarat ca isi doreste transferuri noi la echipa.

"In repriza a doua am lasat ceva oportunitati adversarei, am incercat sa tinem mai mult de minge. Sunt putin suparat, deoarece in ultimele minute am avut ocazia sa castigam meciul. Nu sunt multumit de acest rezultat de egalitate. Nu poti domina un meci 90 de minute, ai momente bune, momente mai putin bune. Important este ca in momentele proaste sa nu primesti gol.

Sper sa mai aducem jucatori, poate trei-patru jucatori noi. Trebuie sa fim competitivi, am incredere in oamenii din club. Avem nevoie de jucatori ca sa ne imbunatatim nivelul", a declarat Ruben Albes.

Etapa urmatoare, Hermannstadt va juca pe teren propriu cu Academica Clinceni, sambata, 29 august.