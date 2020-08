Ion Marin atentioneaza conducerea lui Dinamo: "Gigi Multescu nu trebuie sa ramana la Dinamo in orice conditii. El trebuie sa fie respectat pentru tot ce a facut"

Ion Marin considera ca Gigi Multescu nu poate ramane la Dinamo in orice conditii.

Fost antrenor in "Stefan cel Mare", Ion Marin (65 de ani) sare in apararea lui Gigi Multescu. Acesta considera ca cei din conducerea lui Dinamo trebuie sa il respecte mai mult pe actualul tehnicial al "cainilor". Marin considera ca ar fi o rusine daca "Smurdul" va fi schimbat:

"Gigi Multescu a facut niste schimbari inspirate si foarte bune. Un om ca Gigi cu atata experienta nu are cum sa nu isi citeasca adversarul. Si-a dat seama ca acel 3-5-2 nu functiona si a trecut in 4-3-3. Dinamo a fost peste Hermannstadt in repriza a doua.

E o rusine ca Gigi o sa fie schimbat. Noul antrenor o sa aiba timp sa ii cunoasca pe jucatori si o sa vina si acei fotbalisti spanioli pentru ca vine pauza competitionala. A fost lipsa de respect fata de Gigi Multescu. Mai vorbesc cu el din cand in cand. El a acceptat orice pentru Dinamo, a acceptat si această umilinta. Gigi Multescu nu trebuie sa ramana la Dinamo in orice conditii. El trebuie sa fie respectat pentru tot ce a facut. Eu cred ca Gigi nu va duce lipsa de oferte daca pleaca de la Dinamo.

Spaniolii trebuie sa aduca niste jucatori cu valoare certa, nu sa ii creasca Dinamo”, a spus Ion Marin la ProSport.

Gigi Multescu spune ca nu accepta sa fie umilit sau jignit, insa este disponibil sa faca sacrificii mari pentru Dinamo:

"Atata timp cat eu lucrez pentru Dinamo, stiti insa in ce situatie am venit, acum e foarte ok. Nu stiu ce urmeaza, noi mergem in cantonament, sa pregatim meciul de lunea viitoare, conducatorii stiu asta. Nu raman in orice conditii la Dinamo, dar daca este sa ramana si sunt niste conditii acceptabile, nu am pretentii foarte mari. La cate sacrificii fac pentru Dinamo la varsta mea, am venit sa fac antrenamente, sa stau in cantonament, am facut din respect si dragoste pentru Dinamo. Nu accept sa fiu insa umilit sau jignit”, a declarat antrenorul lui Dinamo.