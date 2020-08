Danut Lupu nu crede ca Dinamo a fost cumparata de spanioli: "Poate le-a blocat Cristi Borcea conturile!"

Dinamo a fost preluata de cateva saptamani de investitorii spanioli, dar pana acum inca nu s-a realizat nimic concret.

Fostul jucator din Stefan cel Mare, Danut Lupu, nu crede in noii patroni si considera ca echipa se afla in continuare la Cristi Borcea si Ionut Negoita. Fostul international roman sustine ca echipa nu a fost preluata de oamenii de afaceri din Spania, noul director sportiv ar fi pus doar de fatada, iar in spatele lor s-ar afla tot Cristi Borcea.

"Ce o fi spus Cristi (n.r. Cristi Borcea)? Stai sa aduc si un spaniol. Daca vor sa ajunga in play-off trebuie sa aduca 10 jucatori… sa aduca 10 titulari. Este foarte greu! De unde sa-i iei? Bani nu sunt! Crezi ca vin spaniolii si dau 10 milioane sa se cumpere jucatori. Spaniolii au spus ca vor pe Arena Nationala, dar nu au dat banii…Poate le-a blocat Cristi Borcea conturile.

Atata timp cat domnul Negoita nu are de vazare decat un loc in Liga 1 si un lot de 22 de jucatori, imi este greu sa cred ca da cineva 5 milioane de euro. Sau trei milioane. Ai cheltuieli in fiecare an, nu mai iei bani multi din drepturile tv. Eu vreau sa vina spaniolii sau Cristi Borcea sa cumpere Dinamo, dar fara domnul Nicolae Badea nu cumpara nimeni nimic. Fara Nicolae Badea nu se poate face nimic…Eu nu cred in acesti spanioli. Daca se semna un act, se prezentau intr-o conferinta de presa si prezentau actele. Punct! Atata timp cat domnul Negoita decide…Credeti ca Negoita decide? Negoita si cu… Cine l-a adus pe Marginean? Sau pe Ursu la Centrul de Copii? Spaniolii? Stiau spaniolii cine este Ursu?", a declarat Danut Lupu pentru ProSport.