Sorana Cîrstea, exemplu pentru noua generație. Rocadă la vârf, în tenisul românesc, în timpul Transylvania Open 2026
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea, model de excelență sportivă, în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, competiție transmisă în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

Transylvania Open 2026
Sorana Cîrstea (35 de ani) va redeveni „prima rachetă a României”, după încheierea Transylvania Open 2026.

Prin calificarea în semifinalele competiție WTA 250 de la Cluj-Napoca, Cîrstea avansează două poziții în clasamentul actualizat în timp real, ajungând pe locul 34 mondial.

Sorana Cîrstea redevine racheta numărul unu a țării, după Transylvania Open 2026

Dacă în 2025 Sorana Cîrstea a fost eliminată în primul tur de canadianca Marina Stakusic, 2026 a devenit deja anul în care Cîrstea s-a simțit cel mai bine pe terenul de tenis, în Ardeal.

Punctele acumulate de Sorana Cîrstea la Cluj o pot împinge chiar până pe 31 al ierarhiei WTA, în cel mai fericit scenariu, în care sportiva din țara noastră ar câștiga trofeul.

Reacția Soranei Cîrstea, când a aflat că va redeveni prima rachetă a României

„Nu mă uit foarte mult la clasament, cred că am zis-o de foarte multe ori. Singurul lucru de care mă bucur este că am nivelul bun, în continuare, că am valoarea necesară să fiu aici.

E o încununare a muncii pe care o fac zi de zi. E frumos, dar nu înseamnă atât de mult și, în general, nu mă uit prea mult pe statistici. Dar, normal, e o bucurie să fiu, la vârsta aceasta, să fiu top 35 jucătoare din lume.

Nu știu dacă face vreo diferență că sunt prima româncă sau nu. Din punctul meu de vedere, și Jaqueline, și Gabi joacă foarte bine și, cred eu, vor avea un an superb în față.

Sunt bucuroasă că și după retragerea mea vom avea fete în top 100. Cred că și Anca Todoni e o jucătoare care va fi în top 100 ani de zile.

Mă bucur să las în urmă fete care să poată să facă rezultate,” a reacționat Sorana Cîrstea, la auzul veștii că va redeveni prima rachetă a țării.

Regres minim: Jaqueline Cristian coboară un singur loc și ajunge număr 36 mondial

În același clasament actualizat, Jaqueline Cristian înregistrează un regres minim, de o poziție, în urma eliminării suferite în optimile de finală ale Openului Transilvaniei.

În semifinalele turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Sorana Cîrstea va avea ocazia de a o „răzbuna” pe compatrioata Jaqueline Cristian, învinsă tocmai de ucraineanca Daria Snigur, în actuala ediție a turneului de la Cluj.

Sorana Cîrstea - Daria Snigur se joacă vineri, 6 februarie, în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO, după ora 18:00.

