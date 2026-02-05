Joi după-amiază, Al Gharafa a întâlnit-o în deplasare pe Al Sailiya, pe ”Hamad bin Khalifa Stadium” la Doha. La capătul celor 90 de minute, gazdele s-au impus cu 1-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.
Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist
Florinel Coman a fost integralist pentru a treia oară la rând la Al Gharafa. El a mai bifat 90 de minute cu Al Sadd (1-3) în campionat și cu Al Sharjah (1-2) în Supercupa Emiratelor Arabe Unite.
Pentru maniera în care a evoluat la Doha, Florinel Coman a fost notat cu 6.2 de portalul de specialitate FlashScore, mai mult decât a primit în etapa precedentă cu Al Sadd, 6.0.
Statistici Florinel Coman, potrivit FlashScore
- Total șuturi: 6
- Șuturi pe poartă: 2
- Șuturi pe lângă poartă: 1
- Șuturi blocate: 3
- Șuturi din interiorul careului: 4
- Șuturi din afara careului: 2
- Atingeri în careul advers: 11
- Driblinguri: 1/4
- Atingeri: 50
- Pase: 23/29
- Centrări: 0/2
- Dueluri: 8
- Dueluri aeriene: 1/1
- Dueluri la nivelul gazonului: 1/7
- Faulturi comise: 1
Al Gharafa, în clasament
Al Gharafa ocupă locul doi în clasamentul din Qatar cu 31 de puncte. În 15 etape, clubul de pe ”Thani bin Jassim Stadium” din Doha a bifat 10 victorii și un rezultat de egalitate, la care s-au adăugat și patru eșecuri.