Joi după-amiază, Al Gharafa a întâlnit-o în deplasare pe Al Sailiya, pe ”Hamad bin Khalifa Stadium” la Doha. La capătul celor 90 de minute, gazdele s-au impus cu 1-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist

Florinel Coman a fost integralist pentru a treia oară la rând la Al Gharafa. El a mai bifat 90 de minute cu Al Sadd (1-3) în campionat și cu Al Sharjah (1-2) în Supercupa Emiratelor Arabe Unite.

Pentru maniera în care a evoluat la Doha, Florinel Coman a fost notat cu 6.2 de portalul de specialitate FlashScore, mai mult decât a primit în etapa precedentă cu Al Sadd, 6.0.

Statistici Florinel Coman, potrivit FlashScore

Total șuturi: 6

Șuturi pe poartă: 2

Șuturi pe lângă poartă: 1

Șuturi blocate: 3

Șuturi din interiorul careului: 4

Șuturi din afara careului: 2

Atingeri în careul advers: 11

Driblinguri: 1/4

Atingeri: 50

Pase: 23/29

Centrări: 0/2

Dueluri: 8

Dueluri aeriene: 1/1

Dueluri la nivelul gazonului: 1/7

Faulturi comise: 1

Al Gharafa, în clasament

Al Gharafa ocupă locul doi în clasamentul din Qatar cu 31 de puncte. În 15 etape, clubul de pe ”Thani bin Jassim Stadium” din Doha a bifat 10 victorii și un rezultat de egalitate, la care s-au adăugat și patru eșecuri.