Ambele echipe se zbat pentru evitarea retrogradării. Leeds ocupă locul 16 în ierarhie, cu 26 de puncte, iar Nottingham Forest se află pe o poziție mai jos, cu același număr de puncte.

Echipa antrenată de Daniel Farke vine după un eșec devastator suferit în fața liderului Arsenal, scor 0-4, în timp ce, în ultima etapă, Nottingham a remizat cu Crystal Palace, scor 1-1.

La ultimul duel direct, disputat pe 9 noiembrie, Nottingham a avut câștig de cauză. Echipa lui Sean Dyche s-a impus cu scorul de 3-1 în fața lui Leeds.