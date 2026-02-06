Românul a bifat până acum pe banca ”nerazzurrilor” 38 de apariții și a înregistrat o medie de 2,18 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”
Vineri după-amiază, la antrenamentul lui Inter a fost prezent și Adriano, fostul mare atacant brazilian care și-a trecut în cont 74 de reușite pentru trupa din Milano!
”Adriano și antrenorul Chivu: acum încearcă să nu te emoționezi”, a scris Inter pe rețelele social media.
”Nerazzurrii” au publicat și câteva fotografii cu cei doi, bucurându-se de prezența fiecăruia.
Foto: Facebook Inter
Salariu de 3,5 milioane de euro pentru Chivu, după prelungirea contractului cu Inter
Presa din Italia susține că antrenorul român va semna un contract cu Inter valabil până în vara anului 2029. Actuala înțelegere a tehnicianului expiră în vara lui 2027, însă nerazzurrii nu vor să îl piardă pe Chivu.
Din acest motiv, prelungirea contractului vine la pachet cu o mărire salarială substanțială.
În momentul de față, Chivu încasează 2,5 milioane de euro pe an, însă după prelungirea contractului, antrenorul român va câștiga 3,5 milioane de euro pe an, la care se vor adăuga și diferite bonusuri în funcție de performanțele echipei.