Românul a bifat până acum pe banca ”nerazzurrilor” 38 de apariții și a înregistrat o medie de 2,18 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Vineri după-amiază, la antrenamentul lui Inter a fost prezent și Adriano, fostul mare atacant brazilian care și-a trecut în cont 74 de reușite pentru trupa din Milano!

”Adriano și antrenorul Chivu: acum încearcă să nu te emoționezi”, a scris Inter pe rețelele social media.

”Nerazzurrii” au publicat și câteva fotografii cu cei doi, bucurându-se de prezența fiecăruia.