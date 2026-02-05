FCSB a deschis scorul în minutul 42, prin Thiam, iar moldovenii au revenit în repriza a doua, când Kovtalyuk a egalat în minutul 72.

Bucuria oaspeților a durat însă puțin. Darius Olaru a marcat decisiv trei minute mai târziu și a adus cele trei puncte echipei sale.

După acest rezultat, FCSB a ajuns la 37 de puncte și a urcat pe locul 10, la doar două puncte de poziția a șasea, ultima care duce în play-off, ocupată chiar de FC Botoșani, cu 39 de puncte.

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

La finalul partidei, Gigi Becali a intrat în direct la Prima Sport și a vorbit pe larg despre situația echipei, dar mai ales despre transferuri. Patronul campioanei a anunțat că FCSB este aproape să mai aducă doi atacanți.

„(n.r. Există o discuţie cu un atacant din străinătate?) Da, s-ar putea să se facă aia. E vorba de doi atacanţi. Unul care joacă în Olanda şi încă unul care nu vă spun unde joacă, pentru că asta cred că se face. Meme ştie. Nu am nicio treabă acum, că l-am văzut pe Thiam, am atacant. Eu vreau un atacant care să joace şi atacant, să joace şi în bandă. Eu acum atacanţi am trei.

(n.r. A fost vreo discuţie pentru Macalou?) Nu a fost nicio discuţie despre Macalou. Eu mereu îi spun lui Meme: „uite-l pe ăsta ce driblează”. Şi Meme mi-a zis: „mai Gigi, ţie îţi place de el că driblează, dar nu e jucător de noi”. Am încredere în ce zice Meme. Aa, dacă îmi place şi vreau să-l iau neapărat, îl iau şi punct, cum am făcut cu Thiam şi cu Joao Paulo”, a declarat Gigi Becali.