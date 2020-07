ANALIZA | Banii lui Gigi Becali nu aduc fericirea. Antrenorii timorati la FCSB in ultimii 5 ani scriu istorie la alte echipe

Povestile de succes la alte cluburi ale celor care au condus FCSB-ul in ultima jumatate de deceniu pot fi un indiciu pretios despre una dintre marile probleme ale echipei lui Becali.

Scapati de „teroarea” patronajului lui Gigi Becali, care vrea sa controleze cu mana de fier activitatea clubului sau, chiar si la nivel de decizii sportive, fostilor antrenori ai FCSB pare ca li s-a luat o greutate de pe umeri. Galca a antrenat in La Liga si este respectat in Danemarca, Teja si Andone sunt revelatiile Ligii 1, Radoi a scris istorie cu nationala U21 si este acum, impreuna cu Dica, selectionerul nationalei de seniori, iar Reghecampf castiga cupe si se imbogateste in Emiratele Arabe Unite. Se pare ca problemele FCSB-ului din ultimii ani (lipsa de trofee, cinci sezoane fara titlu, lipsa accederii in grupele Champions League, calificarile tot mai rare in grupele Europa League, lipsa de randament a jucatorilor si lipsa ofertelor de transfer) pot fi puse tot mai putin pe seama activitatii antrenorilor, din moment ce ei au putut sa performeze la alte echipe, unde se fac investitii neglijabile si exista o stabilitate financiara mult mai mica decat la clubul lui Gigi Becali.

SEZONUL 2014-2015

CONSTANTIN GALCA (48 ani) - A castigat titlul in Liga 1, Cupa Romaniei si Cupa Ligii, dar a pierdut Supercupa Romaniei si calificarea in grupele Champions League, ajungand insa in faza principala a Europa League. Cifrele spun ca este cel mai de succes antrenor al echipei in ultimii 5 ani. Dupa despartirea de „ros-albastri”, venita in urma nerespectarii indicatiilor date de patron, el a fost sub contract cu Espanyol (2015-2016), Al Taawoun (2016-2017) si Al Fayha (2017) si antreneaza, din martie 2019, pe Vejle Boldklub. A reusit o promovarea confortabila in prima liga daneza, la finalul acestui sezon, intrand pe radarul celor de la Nordsjaelland, Odense si Brondby.

SEZONUL 2015-2016

MIREL RADOI (39 ani) - Acesta a rezistat doar cateva luni la conducerea echipei, desi era finul preferat al patronului, dupa ingerentele repetate ale lui Gigi Becali in „bucataria” FCSB. Intr-un sezon in care relatia dintre Radoi si Becali s-a deteriorat, s-a pierdut titlul, Supercupa Romaniei si calificarea in grupele cupelor europene, dar s-a cucerit Cupa Ligii, sub comanda inlocuitorului sau. Dupa despartirea de FCSB, Radoi a fost director tehnic la SCM Pitesti, a ajuns cu nationala U21 pana in semifinalele CE 2019 si este selectioner al Romaniei, din noiembrie 2019, urmand sa atace calificarea la Euro 2020.

LAURENTIU REGHECAMPF (44 ani) - Adus sa il inlocuiasca pe Radoi, ca un antrenor considerat mai experimentat, „Reghe” nu a mai avut succesul din mandatul precendent (2012-2014), pierzand titlul, in mod surprinzator in fata Astrei Giurgiu, in primul sezon.

SEZONUL 2016-2017

LAURENTIU REGHECAMPF (44 ani) - In sezonul urmator, FCSB a pierdut titlul in fata Viitorului, desi au avut acelasi numar de puncte, a fost eliminata din semifinalele Cupei Ligii si din „optimile” Cupei Romaniei (CS Mioveni, Liga 2), pierzand calificarea in grupele Champions League si terminand grupa din Europa League pe ultimul loc. Dupa despartirea de FCSB, el le-a antrenat pe Al Wahda (2017-2018 / vicecampion, castigator de Supercupa si de Cupa Ligii) si Al Wasl (2018-prezent / sferturi de finala Arab Club Champions Cup), fiind unul dintre cei mai bine platiti antrenori romani ai momentului.

SEZONUL 2017-2018

NICOLAE DICA (40 ani) - Dica a ajuns pe banca FCSB, fara licenta PRO, la fel ca Radoi, si doar cu experienta de secund al lui Costel Galca si cu cea de principal la SCM Pitesti, pe care o promovase in Liga 2. In primul sezon, a pierdut lupta cu CFR Cluj pentru titlul din Liga 1, a fost eliminat de Hermannstadt din faza „sferturilor” Cupei Romaniei, a pierdut in play-off-ul Champions League cu Sporting Lisabona, dar a ajuns pana in "16"-imile Europa League, unde a fost invins de Lazio.

SEZONUL 2018-2019

NICOLAE DICA (40 ani) - In stagiunea urmatoare, Dica a demisionat la jumatatea sezonului, nemaisuportand criticile si interventiile patronului. Ulterior, a antrenat pe FC Arges fara rezultate notabile si acum este antrenorul secund al reprezentativei de seniori a Romaniei, ajutandu-l pe prietenul Mirel Radoi sa pregatesca meciul de baraj cu Islanda.

MIHAI TEJA (41 ani) - In ciuda faptului ca este prieten de familie cu Gigi Becali, a rezistat doar jumatate de sezon pe banca FCSB. El nu a reusit sa aduca titlul, pierdut din nou in fata lui CFR Cluj, dupa ce Dica fusese eliminat in „optimile” Cupei Romaniei (Dunarea Calarasi) si din play-off-ul Europa League (Rapid Viena). Dupa despartirea de FCSB, Teja a avut cel mai bun start de sezon din istoria lui Poli Iasi, sapte partide fara infrangere, apoi l-a inlocuit in iarna pe Bergodi la FC Voluntari, care avea 8 puncte acumulate in 21 de etape. Din echipa aproape condamnata la retrogradare, FC Voluntari a ajuns sa se bata pentru primele locuri din play-out si sa fie considerata una dintre surprizele placute ale acestui sezon.

SEZONUL 2019-2020

BOGDAN ANDONE (45 ani) - Fostul secund al lui Teja a antrenat echipa in perioada de pregatire si a inceput sezonul, dar nu a rezistat pe banca decat 7 partide oficiale, pana pe 2 august, demisionand dupa calificarea chinuita in turul trei al Europa League, deplangand interventiile patronului. Ulterior, a semnat cu Astra, transformandu-i pe giurgiuveni dintr-o echipa resemnata intr-una de cupe europene si „killer” pentru adversarii care se lupta la titlu in Liga 1. Astra se afla cum pe locul 3 in play-off, la 9 puncte sub liderul Craiova.

VERGIL ANDRONACHE (49 ani) - A fost antrenor interimar timp de trei saptamani. A demisionat dupa ce Gigi Becali l-a numit antrenor principal pe Bogdan Vintila, pe care il considera mult mai slab calificat si nu a vrut sa ii fie secund. Are acum proiecte la nivel de fotbal juvenil.

BOGDAN VINTILA (48 ani)