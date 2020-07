La un pas de Champions League, niciodata la FCSB! Cine e pustiul Bani, pustiul care poate fi noua bijuterie a lui Dinamo! Ce a spus dupa golul cu Clinceni

Dinamo s-a impus cu 3-1 in deplasarea de la Clinceni, iar golul 2 al "cainilor rosii" a fost inscris de Ahmed Bani.

Tanarul fotbalist are doar 17 ani si evolueaza ca mijlocas stanga. A ajuns la Dinamo anul trecut, iar in acest sezon a jucat in 5 meciuri, golul marcat in partida cu Academica Clinceni fiind prima sa reusita in Liga 1.

Ahmed Bani a fost, in 2018, in vizorul celor de la AS Roma, alaturi de care s-a antrenat o perioada. Italienii il monitorizeaza si in prezent pe jucatorul cu origini iordaniene.

In Romania, el nu se vede jucand pentru o alta echipa. "Am incercat să fur de la toti jucatorii care sunt la echipa mare, fiind jucatori foarte buni. De la Dan Nistor imi plăcea cel mai mult viziunea jocului. Pot spune ca o am si eu. Niciodata Steaua! Sunt caine, voi ramane caine si voi muri caine. Niciodata n-o să merg la Steaua", a declarat Bani in trecut, pentru site-ul doardinamo.ro.

In ceea ce priveste rezultatul obtinut pe terenul celor de la Clinceni, jucatorul a declarat ca acest rezultat este extrem de important pentru moralul echipei.

"Sunt foarte fericit ca am castigat acest meci dupa foarte multe esecuri si simt ca aceasta victorie ne va da moral si pentru etapele urmatoare. Ne trebuia o victorie pentru a ne descatusa.

Lumea poate sa spuna orice despre Dinamo, dar este un club cu traditie si chiar daca au fost multe probleme in aceasta perioada, cu siguranta echipa isi va reveni. Eu am primit o pasa foarte buna de la Fabbrini si nu m-am gandit decat ca trebuie sa inscriu", a spus fotbalistul la finalul partidei.

Referitor la returul din semifinalele Cupei Romaniei, cu FCSB, Bani considera ca Dinamo va face o figura frumoasa.

"Va fi greu, dar in fotbal orice este posibil. Daca suntem motivati, avand aceasta victorie in spate si un moral bun, speram ca vom salva ceva", a conchis mijlocasul.