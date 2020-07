DE NERECUNOSCUT! Silviu Lung CRITICA situatia de la FCSB si Dinamo: "Stiam ca asta se va intampla!"

Silviu Lung a analizat situatia critica in care a ajuns trupa lui Bogdan Arges Vintila.

Dupa succesul din 1986, cand Steaua castiga la Sevilla cel mai important trofeu din fotbalul european, echipa din Ghencea reusea sa se califice din nou in finala in 1989. Atunci, “militarii” pierdeau in fata marelui AC Milan cu 0-4, dar performanta ramanea una memorabila. In poarta era Silviu Lung, iar fostul goalkeeper a comentat situatia din prezent de la FCSB, echipa pe care o considera continuatoarea Stelei.

“Am prevazut inaintea play-off-ului ca CFR si Craiova se vor lupta la titlu, iar FCSB si Viitorul vor arbitra duelul. Din pacate, Hagi si ai sai nu s-au calificat in play-off, dar cu FCSB se dovedeste ca am avut dreptate. Ma surprinde la FCSB ca, desi joaca foarte bine si isi creeaza ocazii, se afla la atat de multe puncte in spatele primei clasate. E o problema si cu accidentatii, nu stiu de ce au atat de multi. Sufera enorm in afza de aparare”, a spus Lung la Pro X.

Fostul portar a prefatat si duelul dintre liderul U Craiova si rivalii de la FCSB, care se va disputa duminica viitoare: “Pentru Craiova va fi un meci extrem de greu, fiindca FCSB are calitate pe faza ofensiva. Diferenta se va face la mijlocul terenului, iar in opinia mea Craiova are cel mai bun mijloc in tara”.

Catalin Straton a reusit sa apere doua penalty-uri si a devenit eroul lui Dinamo, care a castigat pentru prima oara dupa trei infrangeri consecutive in play-out, de la reluarea fotbalului in contextul pandemiei de coronavirus. Silviu Lung a comentat evolutia portarului, pe care l-a laudat:

“Cred ca Dinamo se salveaza, dar au mari lacune in joc. Daca nu era Catalin Straton, aveau probleme uriase ieri. Straton este un baiat modest, munceste enorm si se consuma foarte mult. Are un caracter foarte frumos. In opinia mea, nu e nevoie sa ai concurenta mare la nivelul portarilor. Iti trebuie doar un titular si unul tanar care sa intre in locul lui la nevoie. Daca ai doi portari foarte buni, de fiecare data cand titularul greseste va fi inlocuit, iar cel care ii ia locul va sta cu frica greselii si asa intervine neincrederea”.

49 de meciuri a adunat Silviu Lung in tricoul Stelei, echipa cu care a castigat si un titlu in 1989.