A ajuns de la FCSB in Liga a 3-a! Traseul dezastruos al unui jucator adus de Becali pentru Europa!

Un fost fundas de la FCSB a ajuns in Liga a 3-a.

Dan Popescu a ajuns la FCSB in 2016, pe cand eram impresariat de Anamaria Prodan. A jucat doar de 6 ori pentru echipa lui Gigi Becali, iar apoi a fost imprumutat la Concordia Chiajna. S-a mai intors o data la FCSB, iar apoi a fost cedat, liber de contract, la Daco-Getica.

De altfel, despre el s-a spus in 2016 ca a ajuns la "ros-albastri" din greseala, cel pe care il dorea echipa lui Becali fiind de fapt Ovidiu Popescu.

Acum, dupa ce s-a luptat pentru titlu si Europa, fundasul in varsta de 32 de ani va juca in Liga a 3-a, dupa ce a semnat cu Otelul Galati, echipa pe care va incerca sa o ajute sa promoveze.

Reprezentantii clubului sunt convinsi ca Dan Popescu va aduce un plus de valoare in apararea echipei, galatenii dorindu-si ca, la 10 ani de la cucerirea titlului in Romania, sa ajunga in esalonul secund.