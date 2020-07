BREAKING NEWS: Tocmai ne-a aratat Becali cine va fi VIITORUL PATRON al FCSB?! Imaginile surprinse la National Arena

Gigi Becali a revenit pe stadion la un meci al FCSB dupa mai multe luni de absenta. Becali renuntase sa mai vada partidele de pe National Arena si inainte de pandemie.

Becali a urmarit jocul cu Botosani de langa ginerele sau, Mihai Mincu! Becali incearca sa-l apropie de fotbal pe tanarul afacerist. Recent, Mincu a devenit tata dupa ce sotia lui a nascut o fetita.

In ciuda numeroaselor oferte pe care le-a avut de-a lungul timpului, Becali a spus ca nu ia in calcul vanzarea clubului. "Va ramane in familie! Echipa va fi a familiei Becali din generatie in generatie!", a promis Becali.

Aparitia lui Mincu pe stadion, imediat langa Becali, e primul semn ca generatiile sunt pe cale sa se schimbe si in conducerea FCSB.

Gigi Becali are 62 de ani, iar recent a recunoscut ca nu se mai simte la fel de apropiat de fotbal ca in urma cu cativa ani: "Inima nu mai poate, nu mai trage cum tragea candva! Nu mai risc averea mea si a familiei la fotbal, nu mai dau bani din buzunar pe transferuri!"



Becali are de gand sa se retraga la o manastire in ultima parte a vietii. Milionarul planuieste sa se calugareasca si sa lase echipa pe mainile fetelor si ale ginerilor sai. Gigi Becali are 3 fiice. Cea mai mare dintre ele, Teodora, s-a casatorit cu Mihai Mincu in octombrie 2019.