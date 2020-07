EXCLUSIV www.sport.ro | FINALA PENTRU BANCA FCSB: Becali alege pana la finalul sezonului. Soc total: pe cine vrea sa aduca

Gigi Becali pregateste deja sezonul viitor. Vintila are sanse mici sa mai continue pe banca FCSB. Becali are doi favoriti pentru a-i lua locul actualului antrenor.

Conform informatiilor www.sport.ro, Becali va alege intre Ilie Poenaru si Mihai Teja. Primul vrea sa vina, al doilea ezita. Poenaru e aproape sa reuseasca o salvare total neasteptata de la retrogradare cu Academica Clinceni, dupa ce a promovat echipa anul trecut dupa un sezon impresionant. Poenaru ar vrea sa-si incerce mana si la FCSB. Becali il apreciaza si vede mai multe argumente in favoarea lui Poenaru: rezultatele de la clinceni, relatia buna cu vestiarul, dar si faptul ca a lucrat cu multi dintre pustii imprumutati de FCSB la Clinceni si se pliaza pe noua filozofie a clubului.

Becali e la fel de impresionat si de Mihai Teja. A tinut legatura cu el si dupa jumatatea de an in care au colaborat la FCSB, in partea a doua a sezonului trecut, iar Teja i-a recomandat la fosta sa echipa pe Tarnovanu si Tanase, doi pusti pe care i-a antrenat la Iasi. Teja l-a convins pe Becali ca ar mai merita o sansa dupa parcursul fantastic pe care l-a avut la Voluntari. A luat echipa de pe ultimul loc si a dus-o departe de grijile retrogradarii. De cand a preluat-o pe Voluntari, Teja a pierdut un singur meci, chiar contra FCSB, pe 6 februarie, 1-2. Antrenorul ar ezita totusi sa mai revina, fiind sigur ca Becali va incerca din nou sa-si impuna deciziile tactice cu orice pret.

Bogdan Vintila, 48 de ani, a preluat-o pe FCSB pe 23 august, dupa experimentele Bogdan Andone si Vergil Andronache. Becali i-a impus castigarea campionatului, dar obiectivul s-a schimbat din mers, dupa ce FCSB a pierdut meciuri decisive in playoff cu CFR Cluj si Astra. Pentru a spera ca-si poate pastra functia, Vintila trebuie sa castige Cupa Romaniei, unde e ca si calificat in finala dupa 3-0 in turul semifinalelor cu Dinamo.