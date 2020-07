Imagini INCREDIBILE: FCSB l-a dat afara pe jucatorul INDRAGOSTIT de echipa! "A plans si plange si acum!" Azi a debutat in Liga 1! Imagini FABULOASE

Unul dintre cei mai cunoscuti suporteri stelisti din ultimii ani a fost dat afara din academia FCSB!

Pustiul Marius Ciobanu (17 ani) a debutat azi in Liga 1, in Clinceni-Dinamo 1-3. Ciobanu a intrat in minutul 84 in locul lui Vojtus.

Marius e unul dintre suporterii care obisnuiau sa impresioneze la meciurile stelistilor. Pregatea bannere si traia la intensitate maxima jocurile. Ciobanu a devenit cunoscut in toata tara dupa doua momente senzationale care l-au avut in prim-plan. In 2012, pustiul a ajuns in cantonamentul echipei mari dupa ce a fost in centrul unui episod incredibil. Observatorul partidei cu FC Vaslui i-a luat un banner pe care scrisese 'Vreau si eu ceva: Steaua campioana", iar cazul sau a ajuns la urechile oficialilor Stelei. Marius a fost invitat sa ia parte la un antrenament, iar Becali i-a promis un loc pe viata in loja sa! Apoi, pustiul a fost surprins de camere rugandu-se impreuna cu mama sa in momentul penalty-urilor de la meciul cu Ajax, din Europa League, din 2012. Imaginile au facut inconjurul lumii.

Ciobanu a facut fotbal in academia FCSB, de unde a fost insa indepartat. Dezvaluirile ii apartin lui Hemut Duckadam, care spune ca tanarul a trebuit sa plece fara a i se oferi vreo explicatie. Ciobanu a apelat la Becali pentru a-i da transferul la Clinceni fara plata unei grile de transfer, iar patronul FCSB a fost de acord dupa mai multe insistente ale mamei jucatorului.

"As vrea sa salut debutul lui Marius Ciobanu. A fost coleg cu toti care cei de la prima echipa a FCSB care au fost la prima echipa in ultimele etape. A fost chemat si la nationala. Mai intai a fost imprumutat la Clinceni, acum e definitiv al lor. N-am vazut jucator sa se antreneaza cat se antreneaza copilul asta. E crescut doar de maica-sa, invata foarte bine. Asa au considerat unii de acolo, de la FCSB, nu intru in amanunte ca nu sunt chiar placute.

A fost indepartat. Acest copil sufera si acum pentru Steaua, pentru FCSB, plange pentru echipa asta. N-am vazut copil sa munceasca atat. Nu stiu daca are talentul lui Fabbrini, dar eu spun ca va ajunge jucator bun de Divizia A. A fost in nationala de juniori, la un moment dat au fost voci de la FCSB care au spus ca el sa nu mai fie in echipa. Gigi l-a chemat la palat atunci cand a fost problema cu bannerul, i-a zis ca atunci cand are o problema sa vina la el. A fost maica-sa la Gigi, a renuntat la grila de formare cand a plecat de la FCSB. Gigi a fost foarte corect si l-a lasat fara grila de formare la Clinceni", a spus Duckadam la Digisport.