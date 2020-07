Anunt BOMBA! Negocierile secrete despre care nu s-a aflat nimic pana acum! Becali l-a vrut antrenor pe Anghel Iordanescu la FCSB! Ce raspuns i-a dat

Un mare antrenor roman ar fi putut sa ii ia locul lui Reghecampf pe banca lui FCSB in 2017.

Fostul selectioner Anghel Iordanescu a purtat atunci discutii cu Gigi Becali, acesta din urma facandu-i o oferta importanta.

Cu toate ca putea ajunge pe banca tehnica a uneia dintre cele mai in voga echipe din Romania, Iordanescu a refuzat, iar acum, la 3 ani de la acel moment, a povestit ce s-a intamplat.

"Au fost discutii directe in cateva randuri cu Gigi Becali, la FCSB. Dar in momentul de fata sunt bine asa cum sunt. Cam acum trei ani, dupa ce am plecat de la Federatie. Ce rost mai are sa discutam? E un subiect incheiat, nu mai are niciun sens.

Gigi e greu de schimbat. Eu cred ca, in momentul de fata, Gigi Becali isi doreste sa ramana asa cum este el… Sa ramana nu numai patron, ci omul care decide, cel mai important om din club. Dar trebuie sa remarcam si faptul ca Gigi Becali a investit cu adevarat la FCSB si indirect in fotbalul romanesc. Daca nu era el, convingerea mea e ca fotbalul suferea si mai mult. Multe echipe supravietuiesc si datorita lui Gigi Becali.

Lasand la o parte latura sportiva… Si aici e o critica pe care i-o aduc… Cred ca el se multumeste si satisfactia lui numarul 1 este de a fi omul care decide. Nu-l mai intereseaza performanta. Cred ca greseste ca nu-i lasa pe cei pe care ii angajeaza sa ia deciziile, oamenii de fotbal", a declarat Anghel Iordanescu, pentru Realitatea Sportiva.